Una pareja de jubilados queda atrapada en el consistorio de Ribeira al bloquearse la puerta automática

Una pareja de jubilados se llevó esta mañana un susto al quedar atrapada en el interior de la casa consistorial de Ribeira tras quedar bloqueada la puerta automática de la entrada principal.





Ocurrió en torno a las nueve y media, cuando un hombre y su mujer acudieron al edificio del Concello para solicitar una licencia de obra menor. Al llegar no tuvieron ningún problema para entrar, pese a que hoy están cerradas las oficinas municipales y no hay nadie en ellas. Cuando la pareja se percató de esa circunstancia y no pudo realizar ese trámite se dispuso a salir del inmueble por la misma puerta, pero había quedado bloqueada.





Los efectivos de la Policía Local de Ribeira que estaban patrullando a pie por las calles peatonales se percataron de que había alguien dentro del consistorio pese a no estar abierto al público. Los municipales acudieron hasta allí e intentaron acceder a esas instalaciones por la citada puerta automática, pero no pudieron hacerlo al quedar bloqueada también para entrar.





Fue entonces cuando contactaron con el jefe del Grupo de Apoio e Emerxencias Municipal (GAEM), que accedió por la base de la agrupación local de Protección Civil, situada en el semisótano del edificio, y ya se encargó él de desbloquear la puerta y la pareja puedo salir a la calle.