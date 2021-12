Los parkings de Abesadas serán pavimentados gracias al acuerdo de alquiler durante varios años

El Ejecutivo local ribeirense logró sacar adelante inicialmente con los votos de sus nueve concejales y el apoyo de los dos del PSOE, pese a las ocho abstenciones del PBBI y Suma Ribeira y los dos en contra del BNG, un crédito extraordinario por importe total de 455.020 euros, procedentes del remanente de tesorería. En dicho expediente se contemplan 106.268 euros para proceder al asfaltado de los dos parkings disuasorios de Abesadas, que cuentan con superficies de 5.416 y 2.870 metros cuadrados. El alcalde, Manuel Ruiz, explicó que ello será posible tras alcanzarse un principio de acuerdo con los propietarios para que el contrato de alquiler de las parcelas pueda ser por varios años -se habla de un mínimo de cinco- en lugar de que se haga cada año, y que de ese modo se puede amortizar la inversión con el servicio gratuito que se presta a los vecinos y visitantes, y que espera que pueda estar disponible en la próxima primavera.





Luis Pérez Barral, edil del BNG, recriminó al PP que en 2013 rechazase su propuesta para que se pavimentasen esos parkings, a lo que la portavoz popular, Mariola Sampedro, le replicó que si no se podía hacer hasta ahora era “porque non se pode facer un investimento de tantos cartos en algo que non é noso. Ahora vaise a sacar un concurso para que haxa un contrato a máis anos”. El edil nacionalista, al igual que Herminia Pouso, le recriminó que después de aprobar el presupuesto municipal con nueve meses de retraso, ya están introduciendo modificaciones, al igual que hizo con un suplemento de crédito por 158.069 euros, también con cargo al remanente de tesorería, para pagar la parte no prevista en el presupuesto del incremento del servicio de limpieza en colegios (82.871 euros) y la aportación municipal del 20% (75.189 euros) para responder a la solicitud de subvención a la Diputación por unos 300.000 euros para equipamiento del futuro auditorio. La oposición le dijo a Ruiz que se está ante un nuevo incremento del coste de ese proyecto y temen que no será el último, pues apuntaron que los equipos de sonidos y de iluminación previsto son insuficientes para dicha instalación.





Ese crédito extraordinario también incluye 150.000 euros para el nuevo sistema de control de acceso mediante lector de matrículas en el aparcamiento subterráneo de la Praza do Centenario. Sobre el rescate de este último, el alcalde señaló que todos los acuerdos que hay y que van fructificando con la Sareb, los administradores concursales y la empresa “fan que podamos firmar a recepción desde parking polas contías que se están negociando”, y que podrían rondar los 350.000 euros, que fue la oferta inicial del Concello. Ante la petición unámine de la oposición para que sea de gestión pública, ante el temor de que le sea entregado a una empresa privada, Ruiz Rivas detalló que ese aparcamiento lo va a gestionar el Concello con la ordenanza que tiene previsto aprobar, y en el que se contempla la primera media hora gratis, con la posibilidad de otra media hora con bonos del comercio local y luego un precio de 0,02 euros por minuto. Pero, agregó que luego habrá que comprobar si ese parking supone una carga que el Ayuntamiento no puede asumir y que haya que optar por un contrato de reemplazo.





Ese crédito extraordinario recoge también la ejecución del puente sobre el río Listres por 82.293 euros, una aportación de 74.108 euros para las infraestructuras que acometa el taller de empleo Tahume VII, así como 32.369 y 9.982 euros para las liquidaciones del complementario al proyecto de reordenación de la Avenida do Malecón y pavimentación del parque García Bayón y de la ampliación de la antigua escuela unitaria de Corrubedo.