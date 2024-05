Parte de los ayuntamientos de Arousa están a la espera de las ayudas de la Xunta para poder contratar a socorristas

A falta de poco más de dos semanas para que en algunos municipios costeros bañados por aguas de la Ría de Arousa o incluso del Océano Atlántico, son muchos ayuntamientos que no saben aún con cuantos socorristas van a contar para velar por la seguridad de los bañistas, así como para, en caso necesario, realizar rescate o acciones de salvamento en espacios acuáticos naturales. En parte, ello se debe a que están a la espera de que la Xunta de Galicia, a través de su Dirección Xeral de Administración Local, haga pública la orden de ayudas para la contratación de ese tipo de personal para la inminente campaña estival, tal y como se anunció desde el Ejecutivo gallego a comienzos de este mes para contribuir a fomentar la prestación del servicio de socorrismo en las épocas da mayor concurrencia, aunque advierte que esa sea una competencia municipal.



En aquel anuncio se indicaba que entre las principales novedades de dicha convocatoria figuraría que se subvencionará los costes salariales de los ayuntamientos solicitantes entre el 1 de julio y el 30 de septiembre para la contratación de ese personal. Una de las novedades anunciadas es que, a diferencia de años anteriores en que se exigía estar dado de alta en el Servizo Público de Emprego, se ampliará la cobertura al personal propio de la entidad local y al que el Ayuntamiento contrata para esas tareas a través de una empresa externa mediante un contrato de servicios. Además, la Xunta de Galicia también regula la formación que deben atesorar y establece que para ejercer esa actividad deberán estar dados de alta en el Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia.



Uno de los destinos turísticos más atractivos de Arousa es Sanxenxo, que contará este verano con 83 socorristas en sus 17 playas con banderas azules, poniéndolo en marcha sin necesidad de esperar a que salgan o se concedan la referidas subvenciones. De hecho, ese servicio comenzará a prestarse desde este sábado, 1 de junio, en cuatro playas -Areas, Silgar, Montalvo y Canelas-, y continuarán hasta el 15 de junio (viernes, sábado y domingo), incluyéndose la apertura de baños. A partir del 15 de junio, habrá socorristas todos los días en esas cuatro playas, a las que las de Foxos y A Lanzada los fines de semana, y desde el 1 de julio funcionará en todos los arenales con bandera azul, con socorristas de 12.00 a 20.00 horas, excepto en Silgar, donde se ampliará, pues empezará media hora antes y concluirá media hora después del horario general. Cabe recordar que Sanxenxo externalizó en el año 2022 el servicio de socorrismo como una forma de profesionalización y garantía de contar con los socorristas necesarios.



Servicios

Sanxenxo destina cada año en playas más de 800.000 euros a los servicios de salvamento, limpieza de aseos -se realiza cada hora y media-, mantenimiento y puesta a punto de los arenales, así como el balizamiento que, desde el año pasado, se adelanta a Semana Santa en las playas más concurridas. Cada puesto de socorrista cuenta con desfibrilador, mochila de emergencia, bombas de oxígeno, además del resto de material sanitario habitual. Además, el municipio cuenta con cinco arenales accesibles y adaptados -Silgar, Panadeira, Baltar, Caneliñas y Canelas-, que cuentan con sillas anfibias, pasarelas especiales y muletas. Un dato curioso de Sanxenxo es que no tiene ducha, sólo lavapies ni tampoco papeleras en las playas. En el exterior de las playas se reforzaron las islas de contenedores. Se hace para evitar el derroche de agua y en el caso de las papeleras para evitar que la basura con ayuda de las gaviotas se esparza por la playa.



El municipio de O Grove sacó a licitación hace unas tres semanas por 195.722 euros el contrato del servicio de salvamento y socorrismo durante tres meses -horario de 12.30 a 20.00-, con 15 socorristas, además de las figuras de coordinador, patrón de embarcación y auxiliar de información y primeros auxilios, en el que se contemplan la atención en las playas de A Lanzada y Area das Pipas. El alcalde, José Cacabelos, indicó que el jueves de la semana pasada se constituyó la mesa de contratación para la apertura de los sobres con la documentación administrativa y técnica, y se pudo saber que sólo una empresa se presentó a este procedimiento. Una vez que se compruebe que cumple con los requisitos, previsiblemente mañana se procederá a la apertura de la plica con la oferta económica, para posteriormente adjudicarse y firmar el contrato lo más pronto posible para tener la disponibilidad de contar con socorrista desde el 15 de junio.



En cuanto a Vilagarcía, desde el Ayuntamiento indican que su situación es peor que en años anteriores, pues la Xunta todavía no hizo la convocatoria de las ayudas para la contratación de socorristas y, al igual que otras administraciones locales, está en vilo sin saber a qué atenerse. Debido a que el tiempo apremia, se va a iniciar el procedimiento de selección y contratación por cuenta propia, pues de lo contrario no llegará a tiempo para empezar el 1 de julio, con el inicio de la campaña estival. Su dificultad también está en buscar en otras partidas del presupuesto del Concello los fondos necesarios para financiar los contratos, y que de no haber ayudas de la Xunta, el gasto tendría que ser íntegro para las arcas municipales. Tan pronto como esté solucionada la cuestión del dinero, sin esperar a lo que haga el Ejecutivo gallego, se pretende mandar la oferta al Servicio Público de Empleo y contratar a 12 socorristas a jornada completa durante tres meses.



Arousa Norte

En el margen norte de la Ría de Arousa, el Ayuntamiento de Boiro también es de los que está a la expectativa de lo que decida hacer la Xunta de Galicia y de las bases de su convocatoria de ayudas para determinar a cuantas personas quieren contratar para el servicio de socorrismo, al menor, para las playas de Barraña y Carragueiros. Cabe recordar que el año pasado, esta Administración local solicitó a través de dicha orden de ayudas autonómica un total de 15 socorristas, pero sólo les concedieron 8, aunque finalmente sólo pudo contratar media docena debido a que no se presentaron más aspirantes al proceso selectivo. En Rianxo pasa otro tanto de lo mismo, pero el teniente de alcalde Julio Alcalde indicó que ellos ya están con el proceso para cubrir 6 plazas de socorristas para que trabajen del 1 de julio al 15 de septiembre, y para lo que harán una solicitud de subvención a la Xunta. Añadió que esperan tener más suerte que el año pasado, cuando solicitaron 8 pero quedó desierto al no presentarse solicitud alguna.



Por su parte, el Ayuntamiento de A Pobra convocó a mediados de este mes un proceso selectivo, tras aprobar las bases reguladoras, para formar una bolsa de empleo de socorristas de la que saldrán los aspirantes, que deberán superar un concurso-oposición para su posterior contratación como personal laboral temporal. El objetivo del Gobierno municipal pasa por contratar cinco socorristas con fondos propios desde mediados de junio hasta mediados de septiembre y que se destinará a la playa de Lombiña-Cabío, además de otras posibles contrataciones supeditadas a subvenciones de la Xunta de Galicia, de la que aún no se recibió comunicación al respecto y, dependiendo del número de socorristas que se puedan incrementar, se valorará ampliar el servicio a las playas de A Illa y de O Areal y que empezarían en julio hasta mediados de septiembre.