Partieron desde A Pobra hacia Aldaya cuatro voluntarios de Protección Civil y un policía local para ayudar a los afectados por la DANA

Tal y como se dio a conocer en días pasados, el Ayuntamiento de A Pobra destina recursos humanos y materiales a la zona del Levante español afectada por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), concretamente en el municipio de Aldaya, aunque esa localización puede variar según las necesidades una vez se encuentren en el lugar. Se confirma que son cuatro voluntarios de la agrupación local de Protección Civil y un agente de la Policía Local los que está mañana partieron partieron con ese destino para llevar a cabo tareas de achique y limpieza de calles y de seguridad ciudadana, además de otros trabajos y servicios que se les puedan encomendar.

Para todo ello, llevan consigo un vehículo todoterreno, un remolque, un coche patrulla, generadores, mangueras, palas, rastrillos, calderos y bombas de achique, entre otros medios. Fuentes municipales precisaron que el equipamiento del voluntariado permitirá achicar 300.000 litros de agua por hora, mientras que el policía local realizará, tal y como ya se avanzó el lunes, labores de seguridad ciudadana durante las noites, además de apoyo a Protección Civil por las tardes.

"Dende o Concello da Pobra do Caramiñal non dubidamos en poñer a disposición medios humanos e materiais para axudar nos traballos que se están levando a cabo nos municipios afectados pola DANA. Por iso, xestionamos a través da Dirección Xeral de Emerxencias este apoio e iniciamos a planificación para os vindeiros días de estadía, no noso caso, inicialmente, con destino en Aldaya", manifestó el alcalde y titular de la Concellería de Seguridade, José Carlos Vidal. El primer edil agregó que a finales de la semana pasada ya se valoró el envío de artículos de primera necesidad pero, después de las consultas pertinentes, "optamos por agardar dado os problemas de loxística e almacenamento alí existentes polo colapso".