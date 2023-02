El paseo litoral entre las playas de Coroso y Río Azor, en Ribeira, revalida su bandera "Sendero Azul"

La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) anunció la renovación de la concesión de la bandera "Sendero Azul" para la senda litoral que une las playas de Coroso y de Río Azor, en Ribeira. De este modo, según indicaron fuentes municipales, la capital barbanzana es la única localidad de O Barbanza en la que volverá a ondear esa enseña, que fue otorgada por la entidad que concede las banderas azules, y en este caso lo hace para "premiar a recuperación e posta en valor de itinerarios de todo o territorio nacional, transformados en valiosos recursos para a interpretación ambiental e o goce da natureza, servindo como lugares ideais para a sensibilización ambiental, entendida esta como unha ferramenta que contribúe ao cambio social", señalaron desde el Ayuntamiento ribeirense.

A la hora de postular el paseo entre Coroso y Río Azor para la obtención de este reconocimiento, se consideró que "acredita valores orientados á conservación do medio natural e á promoción de hábitos saudables, especialmente tras a realización de actuacións como o da recuperación da zona de servidume entre os areais de Coroso e Río Azor a través da creación dun sendeiro peonil, que permiten disfrutar dun entorno privilexiado no que se erixen puntos como as illas de Rúa e dos Ratos na ría de Arousa ou que posúe elementos de gran valor patrimonial como unha antiga fábrica de salgadura no remate de Coroso", señalaron desde el Concello. Una de las más recientes actuaciones que se emprendieron para mejorar dicha senda litoral fue la renovación y ensanche de la pasarela de madera del arenal de Coroso hasta alcanzar un ancho de 2,5 metros, y que se prevé que remate la próxima semana.

En toda la geografía española habrá en 2023 un total de 104 senderos azules -22 candidatos más que el año pasado- pertenecientes a 83 municipios de 19 provincias. En la provincia coruñesa, junto a Ribeira, también tendrán esta distinción media docena de itinerarios de A Coruña, A Laracha, Arteixo, Camariñas, Carballo y Oleiros. El acto de entrega de esos galardones está programado para o próximo 24 de febrero en Santiago de Compostela.