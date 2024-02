El patrón mayor de Cabo de Cruz niega haber dado órdenes a los guardapescas de no denunciar al sector de a flote

Dentro del cruce de acusaciones que mantiene desde hace tiempo los responsables de las agrupaciones de mariscadores de a flote y de a pie de la Cofradía de Cabo de Cruz, en esta ocasión es el patrón mayor Jesús Pérez Dieste, el que responde a las manifestaciones realizadas por la presidenta Mercedes Mariño Alonso. El máximo responsable del pósito crucense afirma que ella le acusa “de forma gratuita, malintencionada e totalmente falsa de algo tan grave como cometer un delito de prevaricación”. Pérez Dieste se refiere a que Mariño Alonso se refiere a que él dio órdenes a los guardapescas de la entidad para que no levanten actas a los profesionales del sector de a flote cuando incumplen la normativa.



“Eso é totalmente falso”, indica el patrón mayor, quien añade que “a señora Mercedes Mariño Alonso, sendo coñecedora dese delito, según ela, a onde ten que acudir é a un xulgado, que é onde se denuncian os delitos” y que “como ela ben di, repetir moitas veces unha mentira non a convirte en verdade”. Jesús Pérez se defiende manifestando que “cumplo escrupulosamente coas leis e coa normativa vixente do ordenamento pesqueiro da Xunta de Galicia”, además de que “fun elixido democraticamente polos socios desta entidade, pese a quen lle pese” y “que a perda das subvencións de 150.000 euros é por discriminación e hostigamento sistemático que só obedece a razóns políticas”. Y le dice a Mariño que defienda su sector “arrimando o lombo para reclamar as subvencións que tanta falta nos fan para o ben de todos os socios”.