La patronal local homenajea a las firmas la Boutique Pasarela y el Centro Veterinario Rianxo en su Encontro Empresarial

El centro sociocultural de A Capela, en O Araño, albergó un exitoso Encontro Empresarial 2024, organizado por la Asociación Rianxeira de Empresarios (ARE), que contó con la colaboración del Ayuntamiento de Rianxo y el apoyo de la Diputación de A Coruña, y que destacó por la importancia que supuso como punto de reunión para fomentar el crecimiento y la unión entre los negocios locales. Tras su celebración, la junta directiva de la patronal local mantuvo su reunión mensual, en la que, entre otras cuestiones, se realizó una valoración del evento y destacó "o seu grande éxito tanto de asistencia como pola aceptación dos participantes. Asimismo, concluyó que ese acto es una iniciativa "moi positiva" para el tejido empresarial de la zona y decidió garantizar su continuidad en 2025, para o que ya se están barajando posibles fechas.

Dicho encuentro reunió a profesionales, autónomos y empresarios de Rianxo y alrededores en un espacio pensado para compartir ideas, establecer conexiones e inspirar nuevas formas de colaboración en ámbito empresarial. La conferencia principal, impartida por Javier Cebreiros, reconociodo experto en comunicación, fue un de los momentos más destacados de la jornada, pues compartió herramientas prácticas para comunicar de forma más eficaz y para gestionar emociones, demostrando como estas habilidades son esenciales para mejorar tanto las relaciones profesionales como los resultados empresariales. "Os asistentes coincidiron en destacar a utilidade e aplicabilidade das ideas presentadas, que sen dúbida poden marcar diferenza no día a día das empresas locais", señalaron desde la ARE.

Otro de los momentos clave fue el homenaje a dos firmas locales, la Boutique Pasarela y el Centro Veterinario Rianxo, seleccionadas por la ARE en representación de todas las pequeñas empresas "que, co seu esforzo diario, sosteñen o tecido empresarial de Rianxo". Dicho reconocimiento puso en valor la resiliencia, la dedicación y el impacto positivo que estas empresas tienen en la comunidad. Con este acto, la asociación trasladó su agradecimiento a todas las empresas "que fan posible o dinamismo económico da zona". El acto concluyó con una degustación de pinchos y vinos, en la que los participantes aprovecharon para intercambiar experiencias, conocer a otros profesionales y explorar nuevas oportunidades de colaboración. "Este tipo de actividades demostran a importancia de crear espazos de convivencia onde o tecido empresarial poida fortalecerse, non só desde o punto de vista profesional, senón tamén humano", señalan los dirigentes de la patronal local.

Por último, desde a Asociación Rianxeira de Empresarios agradecieron a todos los asistentes su implicación e interés en este encuentro "e tamén queremos agradecerlle á Asociación de Veciños do Araño por cedernos o centro sociocultural de A Capela para o evento". Y concluyó manifestando que el éxito de esta edición les anima a continuar trabajando para fortalecer el tejido empresarial de Rianxo sus alrededores, "e comprometémonos a ofrecer unha nova edición en 2025, consolidando esta iniciativa como un evento de referencia no calendario empresarial local", reiteraron.