La patronal ribeirense se muestra indignada ante la falta de policías nacionales en noches de Navidad

La falta de efectivos en la plantilla de la comisaría de Ribeira, que ha provocado en las los turnos de madrugada de Nochebuena y Navidad no hubiera disponible patrullas de seguridad ciudadana, derivándose todos los avisos desde la Sala del 091 a la Policía Local, sigue generando reacciones. Mientras los responsables de tomar decisiones insisten en decir que la situación ha mejorado en los últimos tres años y que sigue en estudio la histórica y reiterada petición del Sindicato Unificado de Policía (SUP) para aumentar de 67 a 80 personas su catálogo de puestos de trabajo, ahora es la Asociación de Empresarios de Ribeira /AER) la que siente “estupor” e “indignación” ante lo ocurrido.



El presidente de la patronal local, Francisco Martínez, subraya que se han sentido estupefactos al constatar que “estamos dejados de la mano de Dios en nuestra ciudad en lo que a fuerzas del orden se refiere”. Y detalla que su indignación se produce “por ser algo por desgracia esperado y previsible”. Recordó que hace unos meses, la asociación empresarial de la capital barbanzana le escribió una carta a la subdelegada del Gobierno anticipándose a la situación que se ha producido, y la hizo partícipe de esta problemática, obteniendo la callada por respuesta, que sigue esperando. “Si se nos permite una licencia, esto es como aquel que estuvo esperando toda la vida a que le toque la lotería, y cuando por fin le toca realiza el sueño de su vida y compra, gastando la totalidad del premio, el coche de alta gama con el que siempre soñó, pero se olvida de que este funciona con gasolina y cuando lo quiere usar no puede pues no tiene con que llenar el depósito. Así nos ocurre en Ribeira, anhelamos una nueva comisaría y, después de años de esperar por ella, nos hacen un bonito y, se supone, eficiente edificio, resulta que este nos lo inauguran sin dotación, lo que lo hace totalmente inoperativo”, explicó Martínez.



La AER se pregunta a qué se debe esta situación, pues entiende que por población le pertenecen más efectivos tanto de la comisaría como de la Policía Local y que por no tenerlos, los dos nuevos edificios con que cuentan, “ahí están, casi sin funcionar”, precisó su presidente. Por ello, demanda a quien corresponda, ya sea la Subdelegación del Gobierno, la Jefatura Superior de Policía o a quien sea responsable, que “cumpla con su trabajo y solucione estas carencias, no sólo porque al pueblo de Ribeira le pertenezca, sino porque es totalmente necesario”. Además, Martínez aprovechó para llamar la atención sobre la dificultad de las personas mayores para encontrar la nueva comisaría, pues “modestamente, creemos que sería bueno que pusieran algún cartel indicador de la situación de la misma”, concluyó.