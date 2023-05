El Pazo de Goiáns acogerá el I Campionato Barista de centros de educación especial

El Pazo de Goiáns acogerá el jueves 11 de mayo el I Campionato Barista, organizado por el CEE Manuel López Navalón, en colaboración con el Concello de Boiro. El concurso se celebra en la especialidad de servicios de restauración de los programas formativos de centros de educación especial de toda Galicia. Los centros participantes serán el CEE Manuel López Navalón de Santiago de Compostela, CEE Maria Mariño da Coruña, CEE Terras de Ferrol, CEE Pontevedra y el CEE Infanta Elena de Monforte de Lemos.





El secretario del centro organizador destacó que se trata de un “campionato práctico no que o alumnado medirá as súas destrezas e demostrará as súas capacidades na realización das probas onde elaboraran distintos cafés”.