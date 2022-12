El Pazo de Goiáns inaugura la exposición de la camelia con la sasanqua como protagonista

El Pazo de Goiáns acoge durante este fin de semana la decimoctava edición de la exposición de la camelia, que tiene como principal protagonista a la variedad sasanqua, aunque también incluye otras especies de la conocida como princesa de las flores. Durante la tarde de ayer, tuvo lugar el acto inaugural, en el que participaron el alcalde de Boiro, José Ramón Romero, y el concejal de Turismo, Carlos R. Muñiz.



La cita cuenta con cerca de cuarenta expositores de Galicia y Asturias, que realizaron una visita guiada por el Pazo de Goiáns, a cargo de Os Quinquilláns. A las 17 horas tuvo lugar la plantación de un ejemplar de camelia, cedido por Begoña Franco, en las cercanías del pazo y la inauguración de la muestra. El alcalde agradeció a todas las personas que participan “e que fan que esta mostra vaia a mais cada ano e que Boiro sexa un referente da camelia”.



Posteriormente, el paisajista Rafael Ovalle realizó la presentación de un proyecto paisajístico para los jardines del pazo. Carlos Muñiz afirmó que se trata de “un proxecto sostible, acorde aos recursos do Concello e que ten como finalidade que os xardíns do Pazo entren no ranking de Xardíns de Excelencia Internacional”.



La exposición está formada por más de setenta metros de flores, donde los visitantes podrán apreciar las variedades de camelia. Además, el espacio cuenta con una colección de láminas del Manuel Hermida. La muestra permanece abierta al público durante la jornada de hoy de 11 a 14 y de 17 a 20:30 horas.