El PBBI confirma que está dispuesto a sentarse con los que quieran cambiar Ribeira

El Partido Barbanza Independiente (PBBI) de Ribeira ha hecho público un comunicado en el, ahondando en lo publicado hoy por este periódico, comunica que, tras la reunión para valorar los resultados obtenidos que mantuvieron ayer los 28 integrantes de su lista electoral -21 titulares y 7 suplentes- acordaron estudiar alternativas de gobierno municipal "en coherencia con nuestro discurso", para lo cual subraya que "estamos dispuestos a sentarnos a negociar con los que quieran de verdad un cambio en Ribeira". Su portavoz y candidato, Vicente Mariño, quiso dejar claro que "cualquier apoyo a Manuel Ruiz sería una traición a nuestro discurso y a nuestros votantes".

El equipo encabezado por Mariño de Bricio valoró que, pese a perder dos concejales, habían cosechado un "buen resultado", pues sostiene que los electores que han depositado su voto en el PBBI "han dejado claro que no querían seguir con un gobierno del señor Ruiz", y que sus votantes valoraron positivamente "su labor de oposición y su confianza en este partido como alternativa de cambio". El PBBI sostiene que su discurso en los cuatro años en la oposición ha sido muy claro, así como su petición de cambio durante este mandato. Por ello, señaló que "ahora son otros los que tienen que decidir si de verdad quieren cambiar el rumbo de Ribeira tal y como lo han manifestado".

Vicente Mariño enumeró algunos asuntos por los que, a su juicio, debería producirse ese cambio y ante los cuales el resto de grupos deberían analizar, además de muchos otros asuntos. Se refirió a que la "forma de ver Ribeira no es lo que opina únicamente el señor Ruiz", pues sostiene que las políticas del líder de los populares y su equipo "son aquellas que hacen que al acabar un pleno un concejal te intente amedrentar al llegar a tu domicilio," o "las políticas de mi propuesta" y que las del resto no cuentan. Mariño indicó que la forma de pensar y ver Ribeira "no es propiedad del actual gobierno municipal", pues sostiene que en número de votos son más los que son contrarios a Manuel Ruiz.

El portavoz del PBBI hizo también referencia a lo que considera una "política de despilfarro" y de olvido de las parroquias, "que no pueden tener nuestro apoyo", dijo Mariño de Bricio, quien considera que Ribeira está "más aislada y en declive económico". También considera que la forma de actuar del equipo de gobierno "se ha visto reflejada en la misma jornada electoral, menospreciando a componentes de la lista del PBBI por personas próximas al señor Ruiz".