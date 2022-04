El PBBI insta a Ruiz a que cese “o afán recadatorio” de las multas en las zonas azules de Ribeira

El Partido Barbanza Independiente (PBBI) registró una iniciativa para su debate en el próximo pleno ordinario, que previsiblemente se celebrará el día 25 de este mes, para que se inste al Concello ribeirense a que cese “o afán recadatorio” de las multas en las zonas azules del municipio. Miguel Ángel Vázquez Salgueiro, concejal que suscribe esta propuesta, advierte que esa situación está creando un grave problema a los ribeirenses y a los visitantes, “disuadindo á xente das parroquias e doutros concellos a que se sigan desprazando a Ribeira”. Añade que para evitarlo se puede buscar un modelo alternativo de gestión de las zonas azules para que se reduzcan las multas en cuantía considerable, así como que se haga una promoción efectiva del parking del Centenario.





Vázquez Salgueiro señala que en el casco urbano de Ribeira se cuenta con zonas de estacionamiento limitadas en el tiempo conocidas como “zona azul”, pero que su funcionamiento es un poco diferente a lo que los vecinos y visitantes están acostumbrados. El edil del PBBI precisa que lo que se conoce como zona azul es un espacio del casco urbano “no que está permitido o aparcamento mediante o pago durante un tempo limitado. Con está definición creo que nos queda claro para o que serve a zona azul”. También dice que no será él quien ponga en duda si la zona azul de la capital barbanzana, en la que no hay que pagar, es o no la mejor opción para los ciudadanos. Pero, indica que los ribeirenses tienen un total desconocimiento de la zona azul y su funcionamiento, “e non o dicimos nós, senón que o di o número de multas que reciben por este concepto hai un tempo atrás”.





Miguel Ángel Vázquez señala que la sanción habitual de una multa de la zona azul en cualquier localidad es de seis euros y precisa que se puede cancelar directamente en máquinas habilitadas, “sen embargo, a sanción mínima en Ribeira é de 90 euros, chegando nalgúns casos a ser superior esa cantidade”. Advierte que en este caso resulta indudable que está bien “a rotación forzada” y que es necesaria para que todo el mundo tenga facilidades para el aparcamiento, pero precisa que las señales de tráfico existentes son insuficientes para explicar la zona azul y evitar la sanción “mais cando se abarcan rúas aparentemente distantes”, agregó.





El PBBI entiende que las multas que se imponen en esta “zona azul híbrida, que recolle o peor de todos os sistemas”, disuaden a la gente de bajar en el coche o de acudir a Ribeira. “Tendo todo isto en conta, consideramos que as multas que se impoñen aos ribeirenses por aparcamento teñen un carácter puramente recadatorio”, puntualiza Vázquez Salgueiro.