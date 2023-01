Percebeiros de Aguiño denuncian que 20 individuos "esquilmaron" piedras cerradas a la extracción hasta junio

Los percebeiros enrolados en la Cofradía de Pescadores de Aguiño acaban de poner el grito en el cielo al denunciar que a mediados de esta semana veinte individuos que iban en cinco lanchas saltaron a las Pedras do Río, cerca de la zona de la playa de O Vilar, y que para extraer ilegalmente la mejilla “esquilmaron” todo lo que había en esas rocas. Agregaron que principalmente acabaron con la producción de percebe que estaba criando desde septiembre y que en algunas zonas ya estaba a punto de alcanzar un tamaño comercial. Señalaron que esas zonas, que comúnmente son conocidas como “os santuarios”, por ser espacios con una elevadísima capacidad de producción de percebe, muy superior a otras rocas, están protegidas por los planes de explotación aprobados por la Consellería do Mar, por lo que permanecen cerradas desde agosto pasado y no está previsto abrirlas hasta el próximo mes de junio.



“Fixeron unha masacre. Tiñamos unhas pedras para poder traballar ben durante o periodo estival, pero despois do ocorrido non vai haber percebe. A xente está moi angustiada e estamos mi preocupados ao ver o futuro moi negro de cara ao verán”, manifestó uno de los percebeiros, que añadió que se sienten “desesperados”. Otro percebeiro añadió que si el miércoles ya habían arrasado con parte de esas piedras protegidas para permitir su explotación más adelante, al día siguiente regresaron y subraya que volvieron a causarles un grave perjuicio, “arrasando con todo noutras pedras”, precisó.



Desde la Cofradía de Pescadores de Aguiño indicaron que el miércoles acudieron sus vigilantes para tratar de evitar que extrajesen la mejilla y arrancasen el percebe que estaba criando en esas rocas, pero señalaron que “tiveron que saír de alí porque os ameazaron e iban a por eles, aínda que os grabaron en video e fixéronlles fotos”, manifestó el patrón mayor, José Antonio Santamaría. Ese día, inspectores de la unidad operativa de Ribeira del Servizo de Guardacostas los estuvieron esperando en la zona del puerto en donde tenían aparcados sus vehículos, y avisaron a la Policía Nacional para que interviniera, pero cuando llegaron sus agentes ya se habían marchado. Al día siguiente, hicieron lo mismo y los retuvieron hasta la llegada de la Policía Local, que identificó y denunció a media docena, y se abrieron actas contra ellos por diversos motivos, llegando a trascender que sólo uno de esos individuos tenía permiso para la extracción de mejilla.