Pérez Barral abre con Portos una vía de solución para instalar las atracciones de las fiestas de verano de Ribeira

Después de numerosos intentos para contactar con el nuevo presidente de Portos con la finalidad de abordar una posible solución a la prohibición de instalar en la zona portuaria y en el Malecón el más de medio millar de atracciones y puestos de feria en las fiestas de verano de Ribeira, José Antonio Álvarez Vidal llamó ayer al alcalde de la capital barbanzana, Luis Pérez Barral, quien indicó que, tras mantener una conversación, llegaron a un “punto de entendemento” por el que hoy acudirán dos técnicos municipales a la sede del ente portuario con el objetivo de analizar las opciones de mantener las barracas y puestos de feria en su emplazamiento habitual desde hace más de tres décadas “aínda que haxa que facer leves variacións”. "é un acordo que tiven co presiente de Portos de Galicia para dar continuidade ás festas de Ribeira no emprazamento que sempre viñan tendo".

Pérez Barral manifestó que tuvo que ser después de muchas insistencias, a través de las que pretendía abordar con urgencia "o problema que se lle está acarreando a Ribeira, aos feirantes e á propia veciñanza pola non disponibilidade do terreo que durante máis de 30 anos se viña empregando para emprazar as festas de Ribeira", el nuevo presidente del ente portuario "tivo a ben contactar comigo" y detalló que estuvieron hablando sobre los problemas que, tal y como ya informó ayer este periódico, le está acarreando a Ribeira esa resolución de Portos de Galicia sobre la ocupación del dominio público portuario de su competencia, y que impide la realización de espectáculos públicos y actividades recreativas en gran parte del relleno portuario y del Malecón. El alcalde subrayó que el objetivo que se persigue con esa toma de contacto es poder darle una localización a las barracas y puestos de feria de las fiestas estivales de Ribeira.

Por otro lado, una representación de los feriantes se reunió ayer en el salón noble del consistorio con varios miembros del Ejecutivo ribeirense, concretamente el mandatario local, Luis Pérez Barral, y los ediles Vicente Mariño de Bricio y Francisco Suárez-Puerta Colomer, para abordar la problemática generada con la instalación de sus cachivaches y puestos ambulantes. Desde el equipo de gobierno, además de proponerles que contacten con Portos, les plantearon otras alternativas para instalarse en el casco urbano, como sería la zona donde se ubica la actual parada central de autobuses y su entorno en García Bayón, así como hacia la Rúa Canarias. La respuesta que les dieron los feriantes fue que, además de que afirmar que no les dan las medidas en algunos espacios, consideran que aceptar esas opciones supondría dividir la fiesta, algo que apuntaron no es lo deseable. Un representante de los feriantes, que indicó que sólo están teniendo problemas en Ribeira para instalarse, señaló que,, teniendo en cuenta que resta muy poco tiempo para la celebración de las fiestas de verano, que tendrán lugar del 2 al 6 de agosto, se pueda aplicar una medida de gracia autorizando la instalación de sus atracciones y que una vez terminen se empiece a buscar posibles opciones para próximas celebraciones.