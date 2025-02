Una persona resulta herida en un accidente de tráfico entre un coche y una moto en la rotonda de Rinlo, en Rianxo

El conductor de una moto resultó herido, inicialmente de carácter leve, en un accidente de tráfico registrado en torno a las siete y cuarto de esta tarde en la carretera de titularidad provincial DP-7202, a la altura del kilómetro 1, en la rotonda de Rinlo, justo en la entrada al casco urbano de Rianxo. Fue un particular el que a las 19.17 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para avisar de ese siniestro, e indicaba que había una persona herida.

Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de lo sucedido a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, con base en la villa rianxeira, cuyo personal técnico de emergencias sanitarias prestó una primera asistencia a la víctima, para luego proceder a su inmovilización con collarín y en colchón de vacío, para proceder a su traslado a un centro sanitario.

También se movilizó a la Policía Local rianxeira, que se encarga de instruir el atestado. Igualmente, desde el 112 también se informó a la dotación de guardia del parque de Bomberos de Boiro, pero sus efectivos y medios no se desplazaron hasta el lugar debido a que no era necesaria su intervención al no haber atrapados y ser suficiente con los medios que acudieron al lugar del accidente.