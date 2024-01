Personal de la Universidad de Vigo acude a Ribeira a recoger un saco de pellets plásticos para un análisis más completo

La Xunta de Galicia indicó que constató que la recogida de sacos de pellets plásticos en alta mar perdidos por el buque mercante “Toconao” es posible tras recuperarse uno en O Grove y otro en Camariñas, por lo que insta al Gobierno de España a que movilice los medios que le solicitó para rastrear la costa gallega para localizarlos y retirarlos. Asó se dio a conocer después de que el Ejecutivo gallego celebró ayer una nueva reunión del Plan Territorial de Continxencias por Contaminación Mariña Accidental de Galicia (Camgal) para analizar la situación del vertido de pellets plásticos y coordinar los trabajos y en la que participaron la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, y el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, además de que, a mayores estuvieron presentes el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, junto con dos técnicos, para reforzar la colaboración entre administraciones al tratarse de un asunto de interés general. Desde la Xunta de Galicia indicaron que se trasladó al representante del Ejecutivo estatal la necesidad de que movilicen sus medios con celeridad para minimizar, en la medida de lo posible, la llegada de residuos plásticos a las playas en los próximos días. “É moi importante rescatar os sacos que poidan estar flotando pois segue habéndoos cheos e hai que evitar que rompan e se espallen os pellets plásticos por todo o litoral”, incidió Vázquez. La vicepresidenta segunda agradeció la vonluntad de colaboración trasladada tanto por los representantes del Gobierno de España como de los ayuntamientos y confió en que se traduzca pronto en un trabajo intenso tanto en tierra como en el mar para atajar cuanto antes el episodio de llegada de los pellets plásticos. Ángeles Vázquez detalló que el dispositivo desplegado por la Administración autonómica contó ayer con cerca de 300 efectivos que actuaron en 40 arenales de 30 localidades, y agregó que ese operativo permitió retirar en los últimos días “o equivalente a algo máis de 42 sacos de pellets plásticos”. Además, la representante do Ejecutivo autonómico destacó que los medios movilizados por la Xunta retiraron de las playas en la jornada del miércoles el equivalente a 18 sacos, así como cerca de 700 kilos de otros materiales plásticos existentes en las zonas de actuación que se almacenaron por separado.

Protocolos La vicepresidenta segunda también informó de que en la página web del Plan Camgal “están dispoñibles os protocolos de actuación tanto para os concellos como para o persoal contratado e os voluntarios, que foran elaborados anteriormente e xa trasladados desde o primeiro momento aos implicados, co obxectivo de optimizar a coordinación dos traballos e a xestión do material retirado das praias”. En este sentido, recordó que es muy importante que los interesados en colaborar como voluntarios se pongan en contacto con los ayuntamientos en los que pretenden actuar para optimizar los trabajos. Así, señaló, se pueden organizar las zonas de limpieza, el modo de realizar esa labor y donde depositar el material recogido en coordinación directa con las administraciones locales correspondientes. En este sentido, Ángeles Vázquez subrayó que es especialmente sensible el caso de las limpiezas en áreas protegidas desde el punto de vista ambiental, en las que se precisa autorización previa para intervenir y en las que es preciso extremar las precauciones para no dañar los valores de estas áreas y seguir las recomendaciones oportunas para proteger los ecosistemas.