La pianista rianxeira Aida Saco obtiene una beca para ampliar su formación en Nueva York

La pianista rianxeira Aida Saco Beiroa ha obtenido una doble beca para completar su formación en Nueva York en una de las escuelas más prestigiosas del mundo, la Manhattan School of Music. La artista ha sido becada por el propio centro formativo y galardonada con la Fullbright del Ministerio de Cultura, que solo concede una a nivel estatal.



Saco explica que es “unha oportunidade para ampliar fronteiras, seguir formándome e facer contactos e véxoo tamén como un logro. Ao final a base de traballo e de recoller o sementado, conseguino”.



La concertista, que ya ha sido reconocida con diferentes premios anteriormente, estará a partir del mes de enero formándose con Solomon Mikowsky, considerado uno de los mejores maestros de piano del mundo. “É un dos máis solicitados porque ten a fama de transformar alumnos en artistas e darlles un toque que marca a diferenza. É un referente e espero que sexa unha experiencia que me aporte moito”, manifiesta Aida Saco.



En cuanto a su carrera musical, la rianxeira apunta que “o mundo da música é complicado e competitivo, pero sempre hai lugar para todo. O importante é buscar un oco, ou crealo se non existe. Aínda que xa fago concertos e estou comezando unha carreira profesional, sigo formándome”.



Aida Saco define su estilo como “new wave” y entre sus preferencias están las bandas sonoras, además de sentirse atraída por la exploración de tonalidades del jazz. En el futuro aspira a convertirse en compositora de proyectos audiovisuales, así como “desenvolver a miña carreira como concertista clásica”.



Por otro lado, añade que “a música de cámara tamén me gustaría, pero estou máis acostumada a traballar como solista”. Cualquiera de estas facetas podrá desarrollarlas durante los dos próximos años en Nueva York.