Piden la absolución del vecino de Ribeira acusado de la difusión de contenido pedófilo

La defensa del vecino de Ribeira acusado de compartir pornografía infantil ha solicitado en el juicio celebrado en Santiago su absolución al no considerar probado que fue él quien descargó los archivos en el ordenador.

Además, ha señalado, mediante informe psicológico y la comparecencia del perito encargado del mismo, ‘‘las limitadas capacidades intelectuales’’ del hombre, por lo que consideran que dificulta que acceda a la web de descarga de la que se consiguió el contenido.

Según relataba el Ministerio Fiscal en su escrito de calificación, el acusado, ‘‘con ánimo libidoso’’, distribuyó y compartió, desde su dirección de IP, 408 archivos de vídeos y fotografías de contenido pedófilo. Utilizaba para ello ñas redes de intercambio Peer to Peer.

Dos de los policías nacionales intervinientes en la investigación relataron que las pesquisas comenzaron por parte de los servicios centrales del gruopo de protección del menoral detectar que se estaban compartiendo archivos delictivos desde una red, siendo el titular de esta el acusado. La defensa a alegado que los agentes no llegaron a entrar en el domicilio y, por tanto, tampoco en los dispositivos utilizados supuestamente en las descargas. ‘‘En casos de peer to peer, que aquí hablamos de 400 archivos con contenido explícito, cuando se hicieron los registros, el porcentaje de los que fueron positivos se acerca mucho al 100’’, rebatió uno de los policías.

También declaró el hermano mayor del acusado, quien ha confirmado lo dicho por el psicólogo. La Fiscalía mantiene la petición de seis años y nueve meses de cárcel por un delito de corrupción de menores. El caso ha quedado visto para sentencia.