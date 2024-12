La pista de hielo de Empresarios de Ribeira para esta Navidad abre una nueva vía para mancomunar servicios y actividades en el entorno

La implicación de ayuntamientos como los de A Pobra y Porto do Son en la pista de hielo por la que la Asociación de Empresarios de Ribeira (AER) ha decidido apostar para dinamizar la vida social y económica de la capital barbanzana y los municipios del entorno. El presidente de la patronal, Francisco Martínez, lamentó que el Ayuntamiento ribeirense no se implicase en esta actividad todo lo que debiera, pero espera que el próximo año se vuelque “para facernos máis levadeiro o esforzo”, y agradeció la implicación de los concellos de A Pobra y Porto do Son, de la Unidad Pastoral (UPA) de Ribeira, y de empresas como Ferrovial, Viaqua y Artes Gráficas Sanyg.



El primer teniente de alcalde, Vicente Mariño, anunció que desde sus áreas de gobierno tratará de “echar una mano en este tema, colaborando con los empresarios y apoyando al comercio local, para la que la pista de hielo va a ser un incentivo”. Por ello, estudiará la opción de ofrecer medio millar de entradas a través de la plaza de abastos para promocionar las compras de sus productos frescos, especialmente del mar, pero también de los demás puestos de dicho mercad; y que desde el área de Servizos Sociais van a ayudar a que niños de familias sin recursos puedan acceder a esas instalaciones.

Operarios del Grupo Fercosti apuran los trabajos para que la pista de hielo pueda estar lista para su inauguración mañana por la tarde I Chechu Río

La concejala pobrense de Promoción Económica, Amparo Cerecedo, planteó la idea de mancomunar servicios y actividades como esta, que de manera individual puede ser costosa y piensa que esto tiene que ser el inicio de una “gran relación a nivel comarcal”. E indicó que el Ayuntamiento de A Pobra prevé destinar 5.000 euros para la compra de entradas para repartir entre los clientes del comercio de proximidad de su localidad. El alcalde ribeirense, manifestó estar contento con presentar la pista de hielo y que está convencido de que van a acudir personas del resto de los municipios de la zona a disfrutar de esa instalación y también del "potente comercio local". Pese al reproche del presidente de la patronal, Luis Pérez, manifestó que el Ayuntamiento colabora constantemente con el tejido empresarial de la localidad, refiriéndose a los 5.000 euros que aportó para la campaña de Navidad de la AER.



José Antonio Fernández, del Grupo Fercosti, que instala la pista de hielo bajo una carpa en el Malecón, indicó que trabajan contrarreloj, pero que esperan llegar a tiempo para inaugurar y abrir mañana a las 18.00 horas y expresó su confianza de O Barbanza sea un referente de Navidad. También dijo que el horario de apertura será de 10.00 a 14.30 -en días lectivo estará disponible para colegios, ANPA y clubes- y de 16.30 a 00.00 horas, pero que puede ampliarse en función de la demanda, y que el precio de la entrada general es de 7 euros.