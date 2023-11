La plaza de abastos de A Pobra sorteará vales por 2.400 euros para compras de sendas cenas de Navidad

A poco más de un mes para que llegue la Navidad, el Concello de A Pobra pone en marcha iniciativa para esa celebración. Con motivo de los preparativos de las comidas, que constituyen uno de los principales eventos de esas fechas, y en su firme apuesta por incentivar las ventas de productos de proximidad y poner en valor el mercado municipal, la Concellería de Promoción Económica impulsa la campaña “Consigue Caramiñas, Comparte Nadal”, que sorteará entre la clientela de la plaza de abastos el importe de la compra de las cenas de Nochebuena y de Fin de Año.



Para darla a conocer, junto a la edila de dicha área municipal, Amparo Cerecedo, estuvo la presidenta de la Asociación de Profesionais da Praza de Abastos, Noelia Hermo. Se destacó que es la primera de una batería de acciones que pone en marcha el Ayuntamiento para esas fechas. Y se hizo referencia a que la decoración que luce ese mercado es un “claro exemplo do espírito propio desta época, de compartir, pois foi elaborada polos usuarios do centro de día, as Amas de Casa y niños participantes en el programa socioeducativo Aníma-te”.



Dicha campaña se extenderá del 20 de noviembre al 21 de diciembre y por cada 10 euros de compra se entregará un boleto o caramiña para cubrir los datos personales y depositarlo en una de las urnas que habrá en el interior de esa instalación municipal. Durante ese tiempo se harán dos sorteos, siendo el primero el día 15 y el segundo el 21, y cada uno constará de tres premios: un primero de 600 euros, un segundo de 400 euros y un tercero de 200 euros, todos ellos en vales o caramiñas para cambiar por productos en los puestos de la plaza hasta el 23 para la cena de Nochebuena y hasta el 30 para la de Fin de Año.