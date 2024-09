El pleno de A Pobra acordó su apoyo a la derogación de la ley que considera las corridas de toros como patrimonio cultural

La corporación municipal pobrense aprobó en el pleno ordinario celebrado a última hora del jueves una propuesta de Nós Pobra para apoyar la Iniciativa Legislativa Popular con la finalidad de solicitar la derogación de la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural, además de pedir la adhesión del Concello a esa ILP; colaborar con la campaña puesta en marcha, difundiéndola a través de los medios de comunicación municipales y cediendo espacios públicos e equipamientos municipales a sus fedatarios para realizar esa campaña y recoger firmas -el objetivo es lograr medio millón-; así como dar traslado de estos acuerdos a las asociaciones animalistas de la localidad y al grupo promotor de la ILP. La propuesta, que fue defendida por el alcalde y, a la vez, concejal de Benestar Animal, José Carlos Vidal, contó con seis votos a favor de Nós Pobra, BNG y PSOE, tres en contra del PP y 4 abstenciones (tres del PP y una de VIP).

El primer edil pobrense consideró que era "absurdo" que se considerase que ser una tradición resulta suficiente para justificar una ley para declarar la tauromaquia como patrimonio cultural, incidiendo en la idea de que las corridas de toros afectan al bienestar de los animales y a su vida y que supone un sufrimiento, por lo que "non se debe manter esa tradición". De igual modo, el mandatario local manifestó que resulta irónico que en una ley se hable de inteligencia "nun espectáculo no que o único que se pretende é torturar e matar a un animal, e xa non digo nada do valor que se lle atribúe a un toureiro, me parece insultante". También refirió que la ley para la que se pretende solicitar su derogación incluye otros espectáculos las becerradas, en las que la lidia la hacían muchas veces no profesionales; el Toro de Medinaceli, al que le prenden fuego en los cuernos; el Toro de Coria, que es fusilado en la plaza mayor el pueblo, o el Toro de la Vega, en Tordesillas, en el que la res es alanceada hasta la muerte. José Carlos Vidal también ofreció datos difundidos por el Ministerio de Cultura, con estadísticas del último medio siglo "cando morreron dous toureiros por uns 120.000 touros", pero también la evolución sobre el interés en los espectáculos taurinos, "que actualmente é mínimo".

El portavoz de VIP, Eloy Sobrido, reconoció que tiene acudido con amigos varias veces a corridas taurinas en la plaza de toros de Pontevedra y que "non é unha actividade que me moleste, pero podo entender que haxa xente a que non lle guste". Igualmente, hizo referencia a que durante las negociaciones sobre la gobernabilidad del Ayuntamiento de A Pobra "houbo concelleiros do PP que intentaron conseguir unha foto a través dalgún amigo meu, supoño que para que o señor alcalde non firmase o acordo. Cando queiran algunha foto dese tipo ma piden e llela paso, que ademáis saio bastante favorecido nelas". Por último, manifestó que forma parte de un gobierno plural y que respeta bastante a sus compañeros "e como esta moción é moi importante para o alcalde que saia adiante, por iso voume a abster". La portavoz del PSOE, Patricia Lojo, indicó que España es un país que sigue avanzando "e por tanto pensamos que o marco lexislativo debe cambiar en base a unha sociedade con máis sensibilidade". La edila recalcó que su partido está a favor de apoyr la ILP "que busca un cambio da perspectiva social cunha maior conciencia hacia os dereitos dos animais e a diversidade cultural. A tauromaquia non nos representa para nada e non é a nosa cultura". El grupo municipal del PP no hizo uso de sus turnos de intervención en este punto.

Por su parte, Rosana Pérez, del BNG, recordó que la referida ley de 2013 fue promovida por el entonces ministro de Cultura, José Ignacio Wert, al que calificó de "infausto e nefasto", para que las competencias en materia de la tauromaquia se centralizasen en manos del Estado "para que os territorios que prohibían esos espectáculos non o puideran facer". Y agregó que en 2023 se aprobó en el Congreso de los Diputados la Ley de Bienestar Animal , que promovieron el PSOE y Podemos, y en cuya votación el representante de los nacionalistas gallegos se abstuvo, "por desaproveitar a oportunidade para prohibir ou abolir definitivamente a corridas de touros, que é a máxima expresión do maltrato aos animais, e que propoñia o BNG na súa emenda", y también por la exclusión de los perros de caza y el tiro al pichón. La edila de la formación frentista manifestó que es "moi loable" la sensibilización que pretende la citada ILP y que la apoyan con todas sus consecuencias, "pero temos que recoñecer que as touradas non son abolidas só con sensibilización e fai falta o marco legal para que se prohiba esa salvaxada absoluta e total".