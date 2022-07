El Pleno de Ribeira demanda a la Xunta que cubra todas las bajas en los centros de salud

El Pleno del Concello de Ribeira aprobó por unanimidad en su última sesión una moción para demandar a la Xunta de Galicia la cobertura de todas las bajas y vacantes del personal médico que hay en los centros de salud del municipio. La propuesta, presentada por el BNG, también reclama que se garantice una “atención sanitaria de calidade”.



Los nacionalistas argumentaron que la situación de la Atención Primaria en el municipio “empeora a pasos axigantados a causa da precariedade laboral que padece o persoal sanitario”. Así, su portavoz, Luís Pérez Barral, señaló que esto se debe “aos recortes aplicados polo Goberno galego” y calificó de “insostíbel” la situación en el caso concreto de Palmeira. Varios vecinos de esta localidad se encontraban presentes en el salón de plenos.



Según detalló el BNG, a pesar de que el centro debe atender más de 1.100 pacientes, “non se cobre a baixa do médico a tempo completo e só mandan profesionales despois da súa xornada laboral desde Silleda ou desde Noia”. Así, Barral cuestionó la “calidade asistencial" que pueden recibir los pacientes en este contexto.



El portavoz nacionalista también se refirió al centro de salud de Ribeira, donde "cun cupo de máis de 20.000 persoas, a día de hoxe faltan 6 facultativos se contamos coas libranzas por facer horas de garda no Punto de Atención Continuada (PAC) porque o Sergas non cobre as baixas e as vacacións do persoal”.



El voto favorable de toda la Corporación municipal a la iniciativa hizo que el BNG mostrase su satisfacción porque “a grande mobilización social que está habendo para defender a Sanidade pública, está provocando mudanzas, pois obrigou ao goberno local e ao rexedor, Manuel Ruiz, a ter que defender os intereses da veciñanza ribeirense por riba dos intereses do PP, algo que até o de agora nunca demostrou”.