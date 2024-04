A Pobra conmemorará este domingo el Día Internacional de Monumentos y Sitios con una visita comentada

La villa pobrense conmemorará el Día Internacional de Monumentos e Sitios con la visita comentada "As casas institucionais dos concellos do Caramiñal e da Pobra", a cargo del director del Museo Valle-Inclán, Antonio González Millán, quien indicó que "se pon en valor os patrimonios histórico e cultural e os sitios de interese cultural e natural" y recordó que en verano ya se impulsaron visitas a diversas edificaciones históricas. "Agardamos unha boa acollida por parte da xente ao igual ca nos dous anteriores anos. De feito, no 2023 participaron arredor de corenta persoas, polo que a nosa expectativa é acadar novamente esa cifra. Consideramos que é moi interesante e está aberta a tódalas idades. Cambiamos novamente o itinerario para así redescubrir outros espazos moi relevantes a nivel patrimonial", indicó la concejala de Cultura, Patricia Lojo.

En relación a esto último también se pronunció el alcalde y titular de la Concellería de Patrimonio, José Carlos Vidal, que apuntó que se trata "dunha maneira diferente de divulga-lo noso patrimonio local, tendo en conta a gran riqueza da que goza A Pobra do Caramiñal nesta materia". Además, el mandatario aprovechó para recordar que la "Casa da Cadea "se incorporou ao catálogo de patrimonio público a comezos deste ano trala adquisición por parte da Administración local. E, precisamente, este será un dos inmobles que coñezamos máis polo miúdo nesta visita comentada que promovemos, non só para a xente de fóra, senón tamén para que a veciñanza teña ocasión de saber máis sobre parte da súa historia".

Aunque dicha jornada se conmemorará mañana, día 18 de abril, esta actividad programada que unirá cultura y patrimonio se desarrollará este próximo domingo, día 21, con la finalidad de facilitar la asistencia. El recorrido de esta visita, para el que se repartirán trípticos informativos, partirá a las once y media de la mañana del cruceiro de Entre Vilas para dirigirse a la Casa da Cadea y rematar en el consistorio. Las inscripciones son gratuitas y deberán formalizarse en la propia institución museística o bien llamando a los números de teléfono de contacto 981 831 662 y 681 173 484.