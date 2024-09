A Pobra contará con diecinueve disciplinas en sus escuelas deportivas y con clases de baile

El Concello de A Pobra, con la participación de diferentes clubs del municipio ofertan, un año más, una amplia variedad de escuelas deportivas, tanto para niños como para adultos. Además, dentro de la oferta cultural del Concello se ofrecen clases de baile.



“Despedimos o verán, pero non a actividade física. A Concellaría dos Deportes da Pobra do Caramiñal ten un forme compromiso co fomento da práctica deportiva e un estilo de vida saudable entre a veciñanza”, señaló en la presentación de las escuelas deportivas el concejal de Deportes, Eloy Sobrido.



Dentro de las actividades ofertadas para las personas adultas se diferencian clases de gimnasia de mantenimiento, pilates, andainas y estiramientos, andainas para mayores, gimnasia para mayores y baile: salsa y ritmo latino.



Así, el área municipal de Deportes gestiona directamente la educación física base-predeporte y el fútbol mixto para los niños y, además, con la implicación de las entidades deportivas en el Concello se ofertan clases de artes marciales, atletismo, baloncesto, fútbol, patinaje artístico, remo, tenis, tenis de mesa, ajedrez, juegos de mesa y tiro con arco.



Por su parte, en la oferta cultural de clases de baile que promueve el Concello de A Pobra se incluye salsa cubana, rueda de casino, bachata, baile moderno y merengue, tanto para adultos como para niños. Las clases de adultos serán los jueves - a partir del próximo 3 de octubre - en la Casa da Mocidade a cargo de El TomaSON en horario de siete a ocho y, para los niños, en la misma ubicación pero en horario de seis a siete.

Quién quiera inscribirse puede hacerlo en la Casa da Cultura, en el correo tomasonriveira@yahoo.es o en el 689 569 224.