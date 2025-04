A Pobra dará la bienvenida al mes de mayo con una nueva Marcha Popular do Barbanza

El próximo mes arranca en A Pobra do Caramiñal con la XXXVIII Marcha Popular do Barbanza en el 1 de mayo, organizada conjuntamente por la Asociación de Atletismo e Deportes do Barbanza y la Concellería de Deportes. ‘‘Apoiamos un ano máis a xa tradicional andaina que conxuga paisaxe e exercicio físico’’, en palabras del edil Eloy Sobrido, quien destaca la aceptación de esta cita en los años precedentes.

Esta prueba consta de 22 kilómetros con salida a pie dende A Curotiña para seguir caminando por distintos senderos pasando, entre otros lugares, por Mosquete, y disfrutando del paisaje de la sierra hasta concluir en A Pobra.

A las 10.15 horas de partirá desde el aparcamiento del relleno portuario con dirección al mencionado mirador y se prevé la finalización alrededor de las 18.30 horas, con parada para la comida. Habilitarán, además, servicio de autobús para el traslado de los participantes hasta el lugar de salida a pie.

La inscripción es gratuita, si bien requiere anotarse previamente. El trámite se formalizará en el Departamento de Deportes, en horario de 09.00 a 15.00 horas, o en los teléfonos 981 831 545 y 619 229 946.