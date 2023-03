A Pobra festeja el 8M con una batucada feminista y muestra su lado reivindicativo con la lectura de un manifiesto

La jornada de ayer de ayer en A Pobra con motivo de la conmemoración del Día Internaaciona lde la Mujer fue de celebración y reivindicación, con un batucada feminista que arrancó pasadas las se liete de la tarde desde la Praza Alcalde Segundo Durán. Fue Axé Bahía Batucada la agrupación musical que marcó el ritmo da marcha por las calles del casco urbano de la villa pobrense hasta que concluyó a las puertas del consistorio. En ese lugar fuie donde la concejala de Igualdade, Charo Varela dio lectura a un manifiesto promovido por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Tal y como se recoge en esa declaración institucional, "foron moitos os avances conseguidos, pero persisten as desigualdades, a discriminación e a violencia cara ás mulleres polo feito de séreno, e ante este feito non hai espazo para as equidistancias e non se entende sermos neutrais". A eso se añadió que "as violencias de xénero constitúen a cara máis escura da desigualdade. Dende o ámbito local debemos seguir co compromiso de construírmos unha sociedade igualitaria, que garanta os dereitos de tódalas persoas, así como a participación activa na vida local".