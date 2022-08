A Pobra habilita media docena de zonas de aparcamiento en la villa con motivo del Carme dos Pincheiros

Debido a la gran afluencia de gente que se espera estos días en A Pobra do Caramiñal con motivo de la celebración de las fiestas del Carme dos Pincheiros, que dieron comienzo en la tarde-noche de ayer, con el desfile de gigantes y cabezudos, actuaciones musicales y la lectura del pregón, el Concello ha decidido habilitar varias zonas de estacionamiento. Según indicaron desde el Ejecutivo local, una de ellas estará en el aparcamiento del supermercado Gadis de O Areal y los demás se sitúan en la Rúa Venecia -este aparcamiento cuenta desde ayer con acceso desde el Paseo do Areal-, en San Lázaro, en la explanada portuaria, en el Campo da Feira y en el acceso al colegio Salustiano Rey Eiras, donde estará permitido estacionar en ambas márgenes de la vía, respetando los vados y siempre que no se obstaculice la circulación. De igual modo, indicó que la Praza Alcalde Segundo Durán no estará disponible como aparcamiento durante estos días ya que dará cabida a numerosas actividades, constituyendo así uno de los centros neurálgicos de la programación festiva.





La segunda jornada del Carme dos Pincheiros dará comienzo a las diez y media de la mañana con el lanzamiento de las tradicionales 21 bombas de palenque. Media hora después tendrá lugar la entrada en la villa, recorriendo sus calles y parroquia, las bandas de música de Ribadumia y de Caamaño, la banda de gaitas Ximiela y los grupos de gaitas Xiada, Arume, Os Pequenos do Barbanza, Andavía y Os Caraveiros, que ofrecerán actuaciones con posterioridad, y a las doce del mediodía saldrán de la iglesia de O Caramiñal en desfile los gigantes y cabezudos acompañados del grupo de gaitas Trécola. De 12.00 a 14.00 habrá juegos populares a cargo de Axouxere Animación en el Cantón da Leña y a las 13.00 será el concierto de la Banda de Ribadumia en la Alameda. A las ocho habrá pasacalles con la charanga Os Santiaguiños y a las 22.30 horas dará comienzo la verbena con las orquestas Foliada D’Ases y Venezia.