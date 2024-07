A Pobra inmortaliza a Diana Quer y a las víctimas de violencia machista en la escultura "Como agua"

La memoria de Diana Quer y de otras tantas víctimas de violencia de género como la pobrense María Rocío Feijoo ha quedado inmortalizada desde ayer en una escultura en acero marino inoxidable de la artista Isabel Soler descubierta en los jardines Valle-Inclán, ante la atenta y emocionada mirada de decenas de personas que asistieron a ese acto. En el acto estuvieron presentes Juan Carlos y Valeria Quer -durante el acto portó una flor amarilla-, el padre y la hermana de la adolescente madrileña cruelmente asesinada, con alevosía, a manos del rianxeiro José Enrique Abuín Gey, alias “O Chiclé”, condenado por ello a prisión permanente revisable, así como a cuatro años más de cárcel por detención ilegal y agresión sexual.



El padre de Diana se deshizo en agradecimientos a la localidad pobrense, por su acogida y lo que se volcó en el caso de su hija, que estuvo casi 500 días desaparecida desde la madrugada del 22 de agosto de 2016 y que fue hallada oculta en un pozo de una nave en la aldea de Asados, en Rianxo. Juan Carlos destacó la implicación de los vecinos, Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil, refiriéndose al comandante Arturo Marcos, que lideró la investigación en la búsqueda de Diana y “que está presente aquí desde el anonimato y del que hoy me siento honrado por su amistad personal”. Recordó que él quién le dijo que encontrarían a su hija “y así ocurrió, desafortunadamente en el modo en que estaba, pero cumplió”. Y expresó su agradecimiento al Ayuntamiento de A Pobra, “que hoy se hace un poco más grande, no os quepa la menor duda, al reconocer y dar visibilidad a estas niñas, y nos hace a todos más grandes, más solidarios. Y este Concello da un paso hacia adelante para dar visibilidad social a tanto dolor”.



El acto lo cerró la intervención del alcalde, José Carlos Vidal, quien expresó que “demasiado a miudo me queda a sensación de que esta lacra da violencia machista parece imposible de erradicar”. Añadió que cuando decidieron hacer este homenaje no pensaron en nombres, precisando que, incluso, se generó cierta polémica ·por eso de que cando focalizas un acto nunha ou varias persoas concretas, acabamos diluíndo todo o demáis. Pero os nomes están aí, as vítimas están aí. E a min paréceme xusto que eses nomes aparezan nesta placa. Non só me parece xusto, senón que é totalmente imprescindible e necesario que sexa así”.



Similitudes

El primer edil manifestó que no conocía a María Rocío Feijoo, asesinada en julio de 1982, pero que si llegó a conocer a Diana Quer, aunque fue de una forma breve cuando organizaron una batida por el monte para buscar y tratar de salvar a animales que quedaron atrapados en medio de los incendios del verano de 2016. “Sempre me chamou a similitude entre ambos casos, que sucederon na mesma época do ano, separados por 34 anos, as dúas tiñan 18 anos, foron atacadas practicamente no mesmo lugar, a menos de 100 metros a unha da outra. En ambos casos estaba involucrada unha persoa natural de Rianxo”. Vidal subrayó que es justo que ambas tengan un reconocimiento en ese lugar y que sus nombres queden unidos en esa placa, y que si hay alguien que tiene que recordarlas es A Pobra.



Pese a ello, el mandatario pobrense insistió en que no se trata de un monumento dedicado a dos nombres, sino que es un “tributo” a todas las mujeres víctimas de violencia de género, a las asesinadas y a todas las que son torturadas y maltratadas en el día da día de sus vidas, y espera que sirva para reflexionar “sobre a inxustiza que están a vivir moitas mulleres, que sufren en silencio e parecen invisibles para unha grande parte da nosa sociedade”. Y refirió que cuando ese tipo de sucesos se producen en el pueblo de uno con personas conocidas o con las que uno se cruza de vez en cuando, “entón dámonos de bruces coa realidade máis cruel, dámonos de conta que non se trata de algo alleo a nós, senón que forma parte tamén do mundo no que vivimos, no que saímos a pasear, no que educamos aos nosos fillos”.