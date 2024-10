A Pobra investigará con un georradar el Castro da Croa, que ya es patrimonio municipal

El Concello de A Pobra do Caramiñar formalizó ya la compra del Castro da Croa. El alcalde y titular de la Concejalía de Patrimonio, José Carlos Vidal, dio a conocer todos los detalles sobre la adquisición de esta propiedad por un importe de 68.195 euros. ”Podemos dicir que este ben patrimonial xa é da veciñanza pobrense”, remarca el regidor.



Una vez adquirido este yacimiento, el próximo paso pasa por trabajar sobre el terreno, primero, con técnicas no invasivas. “Hai interesantes proxectos científicos que se están desenvolvendo en toda Galicia arredor da Idade do Ferro. Queremos inserir este xacemento arqueolóxico dentro dunha investigación sobre a morfoloxía e estrutura dos castros no territorio galego. Cun xeorradar obteremos un retrato do que se agocha baixo a superficie deste predio aínda sen explorar. En función dos resultados que, agardo sexan prometedores, a nosa vontade é emprender unha campaña de escavacións que saquen á luz os segredos que agocha este lugar”, avanza.



En este sentido, la superficie de esta parcela es de 8.804 metros cuadrados, situada en una zona elevada de la parroquia de Santo Isidro de Posmarcos, como si de un mirador natural se tratara cerca del río Lérez.



Compromiso con el patrimonio

El regidor pobrense puso en valor la evolución del ejecutivo en materia patrimonial, al tiempo que subrayó que “somos un goberno municipal que actúa en consecuencia aos compromisos adquiridos e, en materia patrimonial, xa se constata unha clara evolución. Comezamos o ano materializando a compra da Casa da Cadea, continuamos coa prospección arqueolóxica na Corte do Santo e a posta en marcha da sétima convocatoria das xornadas de divulgación histórica e patrimonial, ademais de progresar noutras iniciativas”.