A Pobra justifica la licitación del servicio de conciliación y promete reunirse con las monitoras

El Concello de A Pobra responder ante el descontento de las monitoras del servizo de conciliación y justifica la decisón de iniciar el proceso de licitación de los servicios municipales de conciliación familiar asegurando que la última reforma laboral impide formalizar contratos temporales para cubrir servicios de carácter estructural y continuado.



Además, desde el Concello aseguran que tanto el alcalde como la concejala de Igualdad se reunirán a lo largo de esta semana con las trabajadoras para atender a sus peticiones.



Tal y como señalan, hasta ahora, el servicio se venía prestando directamente por la propia administración local mediante la contratación temporal de estas monitoras, pero este cambio de gestión está motivado por esta última reforma laboral.



Al mismo tiempo, en la actual Relación de Puestos de Trabajo (RPT) no están incluidos los puestos de las monitoras de los servicios de conciliación y, aunque estos estuvieran contemplados, la actual tasa de reposición impediría cubrirlos de manera inmediata.



Ante esta situación, el Concello, asegura, se vio obligado a externalizar estas prestaciones mediante un procedimiento de licitación pública, garantizando así la continuidad de programas esenciales para la conciliación de la vida laboral y familiar, como son el servicio de madruga, el de comedor, los talleres en días no lectivos y el taller de verano.



Desde el gobierno local comprenden el malestar de las trabajadoras que están en la bolsa de empleo, “e que viñan prestando os servizos desde os últimos anos”, y apuntan “se busca, precisamente, garantir os mesmos estándares de calidade e atención”.



El alcalde, José Carlos Vidal, aseguró que su compromiso “é manter estes servizos para as familias do municipio, ao tempo que cumprimos coa legalidade vixente. É por iso que non nos quedou outro remedio que cambiar o modelo de xestión”