A Pobra oferta talleres de diseño e impresión 3D y de robótica en noviembre en la Casa da Mocidade

El Ayuntamiento de A Pobra do Caramiñal sigue impulsando las enseñanzas sobre competencias digítales a sus vecinos. Por ello, ayer dio a conocer que en el próximo mes de noviembre se van a impartir un taller de robótica y otro de diseño e impresión 3D. En relación a estas dos actividades formativas, el concejal de Mocidade, Eloy Sobrido, explicó ayer que “decidimos darlle continuidade a esta serie de accións para seguir capacitando a veciñanza no uso das novas tecnoloxías. Optamos por redimensionar a oferta respecto da que tivemos no pasado mes de abril. Por iso traemos agora a robótica”.



Respecto a los dos talleres, señaló que son gratuitos y se desarrollarán los martes 5, 12, 19 y 26 de ese mes, en la Casa da Mocidade. Las clases de robótica tendrán lugar de 16.00 a 18.00 horas y versarán sobre la programación de videojuegos en Scratch, electrónica y programación de componentes en S4A y manejo y programación de un robot. Por otro lado, el de diseño e impresión 3D se impartirá entre las 18.00 y 20.00, tramo horario en el que se realizará una introducción a la impresión 3D, diseños en Tinkercad, instalación y uso del laminador Cura e impresión de piezas. Para poder asistir es obligatoria la inscripción previa a través del envío de un mensaje a la dirección de correo electrónico mocidade@apobra.gal o llamando al número de teléfono de contacto 981 843 281.



El edil de VIP añadió que otro de los objetivos que pretenden con este tipo de propuestas es dinamizar la Casa da Mocidade, y que tenga actividades de naturaleza formativa. Para ello, Eloy Sobrido declaró que cuentan con un “moi bo equipamento como, por exemplo, as impresoras 3D”. Pero, agregó que también persiguen que esa instalación municipal se erija como punto de encuentro de la gente joven, especialmente durante esta temporada. l