A Pobra presenta un presupuesto que crece a los nueve millones de euros con mayor inversión social

El Concello de A Pobra llevará al Pleno extraordinario de este jueves 29 de febrero la aprobación del presupuesto municipal para el 2024 que supera los 9 millones de euros. Bajo los principios de “crecemento económico, social e de infraestruturas”, la propuesta económica del gobierno municipal asciende a los 9.163.339’36 euros con el objetivo de dar respuesta a las demandas de los vecinos incrementando las partidas de conciliación, seguridad y bienestar animal, entre otras, además de crear un apartado económico destinado a patrimonio.

“Somos plenamente conscientes do que queren os nosos veciños e veciñas, froito da escoita activa. Queremos cumprir coas súas expectativas, queremos unha Pobra coidada e próspera”, apuntó el alcalde, José Carlos Vidal.



A Pobra do Caramiñal será por tanto el primer concello de la comarca barbanzana en debatir su documento económico para este ejercicio, remarcando la importancia de “contar cun orzamento actualizado para optimizar o desenvolvemento da actividade diaria municipal. Por iso nos puxemos a traballar nel dende o primeiro momento, como un exemplo máis do noso compromiso. Somos un executivo cohesionado, onde deixamos de lado os intereses partidistas para nos centrarmos no verdadeiramente importante: o servizo público e o ben común. E, logo de pouco máis de seis meses dende o comezo do mandato, traemos xa a nosa proposta de orzamento municipal”, afirma el regidor.



En este sentido, añade además que “temos claro cal é o noso proxecto para A Pobra nos catro anos que temos por diante e con ese orzamento queremos seguir dando pasos firmes durante o actual exercicio, como viñemos facendo ata agora, sempre na procura da mellora da calidade de vida do pobo”.



El edil de Facenda, Eloy Sobrido, destacó la relevancia de contar con gastos actualizados, lo que “nos vai permitir atender de maneira máis áxil as necesidades que a veciñanza nos foi transmitindo ao longo destes meses”. Así, destacó el crecimiento de crédito destinado a mantenimiento en las distintas concejalías, el refuerzo de servicios, el impulso al tejido comercial y la aportación a entidades como Protección Civil.



En la misma línea también se pronunció la edil de Cultura, Patricia Lojo, quien reiteró la facilidad de llegar a un acuerdo por parte de las cuatro fuerzas que integran el goberno local, pues “priorizamos sempre A Pobra do Caramiñal por riba de calquera partido político”, enfatizó.

“Unha Pobra ben coidada”

“Este orzamento responde a unha Pobra ben coidada”. Así defendió el presupuesto la edil de Promoción Económica, Amparo Cerecedo quien añadió que “non só queremos ser dinamizadores; tamén motor para xerar emprego”, con la puesta en marcha de un programa de asesoramiento individualizado para el comercio y la hostelería, seguir con la Escola de Segunda Oportunidade, o la potenciación del Coworking.

Además, también se ahondará en el ámbito social con la ampliación de la partida para actividades en los centros socioculturales, así como mejoras de instalaciones como la plaza de abastos o de accesibilidad.



Tamén el edil de Urbanismo, Xosé Lois Piñeiro, se refirió al mantenimiento de las áreas de Servizos Municipais, “para seguir facendo énfase na limpeza”, o las consignaciones para Turismo o Medio Ambiente. “Son uns orzamentos que serven para dinamizar moitas áreas”, recalcó.