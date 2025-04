A Pobra le rendirá su tradicional homenaje a Victoriano García Martí

Uno de los referentes culturales por excelencia de A Pobra do Caramiñal recibirá su tradicional homenaje en formato de ciclo. La localidad difundirá por sexto año el legado del periodista y escritor Victoriano García Martí.

La Concejalía de Cultura organiza una programación concentrada en dos jornadas con un total de cinco propuestas.

En palabras de la edil Patricia Lojo ‘‘non é tan doado argallar un ciclo arredor da figura de Victoriano García Martí coma pode selo doutras figuras, como Valle-Inclán, pois hai menos xente adicada ao estudo da súa persoa. Pero aí estamos, e queremos seguir promovendo iniciativas como esta, para dar a coñecer o seu traballo e a ver se así se anima máis xente a estudalo’’.

También se pronunció en sentido similar el director del Museo Valle-Inclán, Antonio González, para quien ‘‘non é un ciclo doado de levar adiante, dado que hai poucas persoas que estuden a figura de Victoriano, mais o interese está comezando a espertar, tamén fóra da Pobra. En Compostela adicóuselle unha praca na súa residencia aló, e dende a Universidade solicitáronnos material del para a exposición sobre Rosalía que está tendo lugar’’.

Por su parte, Xesús Laíño, como colaborador, manifestó que ‘‘os ciclos comezaron coa intención, por parte da Concellaría de Cultura, de reeditar a obra de Victoriano García Martí, sobre todo, as pezas menos coñecidas. Nesta ocasión, reeditamos unha conferencia súa, para dar a coñecer o gran conferenciante que era, aín da que, por desgraza, o 90% dos seus textos non se conserven’’.



Dos días de homenaje

La agenda cultural arrancará el viernes, 25 de abril, con la palestra ‘A viaxe de García Martí e Valle-Inclán á Costa da Morte 1925-2025’, la cual tendrá lugar a las 19.00 horas en el auditorio de la biblioteca municipal. Le seguirá, en ese mismo espacio, la presentación del impreso ‘Fiestra del Madrigal’, a las 19.30 horas.

El pasacalles de Os Caraveiros, a partir de las 11.30 horas, inundará de música tradicional los espacios públicos del centro de la localidad para, poco después, a las 12.00 horas, dar inicio a la ofrenda cívica frente al busto dedicado al escritor y periodista en la plaza que lleva su nombre, cerca del Consistorio para terminar, precisamente, en la Casa do Concello con la inauguración de la exposición, a las 12.30 horas.

Otorgarle el lugar que se merece en el panorama cultural

Victoriano García Martí fue un autor y periodista, hijo predilecto de la villa, que destacaba por su visión europeísta, difusor de la cultura gallega y defensor de la libertad de prensa. Todo ello se constata en la edición de las ‘Obras completas’ de Rosalía de Castro, así como en el impulso del primer congreso de prensa de Galicia. Además, le unía una amistad con Valle-Inclán, otro referente pobrense.