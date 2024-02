A Pobra repartirá un total de 5.125 euros en sus dos concursos de disfraces de Carnaval

A Pobra conjugará la tradición del Carnaval con las nuevas propuestas para esta fiesta popular de gran valor etnográfico en Galicia. Así se dio a conocer este mediodía desde el Gobierno local que indicó que, además, se premiará la creatividad a través de dos concursos que, con las gratificaciones a las carrozas, repartirán un total de 5.125 euros. La concejala de Cultura, Patricia Lojo, declaró que la agenda de actividades programadas está pensada para el disfrute de todos los públicos y agregó que se descentralizan algunas acciones del casco urbano para llevarlas a otras zonas de la localidad, como sucede con el Domingo de Piñata, que este ano es una de las novedades, "xa que optamos por incorporalo no noso programa para incrementa-la oferta lúdica", agregó. La animación de calle y las actividades para los jóvenes centrarán el inicio del cartel, pues el viernes 9 Sarao Animación ofrecerá desde las siete y media de la tarde el espectáculo itinerante "O bosque vivente", que irá desde el Cantón da Leña hasta los jardines Valle-Inclán, y desde las 22.30 horas habrá una fiesta de disfraces en la Praza Alcalde Segundo Durán amenizada por Discomóvil Chocolate y se contará con un photocall.



La diversión seguirá el sábado 10 l mediodía con la charanga Caña Aquí para dinamizar las calles, a lo que por la tarde se sumará la propuesta "Pachamama" a cargo de Troula. Los niños serán los protagonistas al día siguiente, domingo 11, con una fiesta infantil en la Praza Alcalde Segundo Durán, que se desarrollará de cinco a ocho de la tarde, y en la que habrá hinchables, talleres, chocolate con churros y la actuación de Animar-T. También se celebrará un concurso para chiquillos de hasta 12 años, con premios de 200, 150, 125, 100 y 75 euros para los cinco primeros clasificados, y que deberán participar en el desfile del Martes de Carnaval, que empezará a las cinco de la tarde desde A Covecha para dirigirse por el núcleo urbano hasta las inmediaciones de la escuela infantil Fernández Varela, en la Rúa Castelao, donde se procederá a la celebración del segundo de los certámenes, y que estará dirigido a mayores de 13 años.

La youtuber Nuska Chousa será la encargada de conducir esa particular gala de disfraces, en la que se decidirá quién obtiene cada una de las cuatro distinciones en las tres categorías: 700, 400, 200 y 150 euros para las carrozas; 400, 300, 200 y 150 euros para grupos, y 200, 150, 125 y 100 euros para los individuales y parejas. En la comitiva también participarán las comparsas Samieira, Os da Caña, As Sonecas y Cor Café. Las inscripciones se pueden formalizar en la casa de cultura Raquel Fernández Soler o enviando un mensaje con la información correspondiente a la dirección de correo electrónico culturapobra@gmail.com hasta las doce del mediodía del propio 13 de febrero.



El sábado 17 se celebrará el Enterro do Felipiño do Maño, actividad organizada por los vecinos de la parroquia de O Xobre. Este singular cortejo fúnebre partirá a las seis de la tarde desde el Campo do Maño, con el acompañamiento de la charanga BB+, y recorrerá las calles de la villa hasta que tenga lugar la quema de ese querido personaje del Carnaval en la rampa del pantalán. Desde el Ayuntamoento pobrense se agregó que "se hai un lugar que vive de maneira especial estas datas, é A Crocha. Tódolos anos, os veciños decoran esta zona da localidade dun xeito acorde coa temática destas datas para dotala dun ambiente festivo", dijo Lojo. Por eso, el Carnaval pobrense de despedirá allí el día 18 de febrero, Domingo de Piñata, con una chocolatada y la actuación de un grupo de gaitas a partir de las seis de la tarde, poniendo el broche a esta celebración popular.