A Pobra reúne a cuatro autores en un recital para conmemorar el Día Mundial de la Poesía

El 21 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Poesía, por lo que A Pobra do Caramiñal exalta el género este género literario y la figura del poeta en formato de recital.

Manuel Teira, Anxos Castro, María Fernández y Manuel López Rodríguez son los escritores que pondrán su voz y versos en una cita amenizada musicalmente por la soprano Esperanza Mara. El auditorio de la biblioteca municipal Victoriano García Martí se convertirá en epicentro poético este viernes, a partir de las 20.30 horas, y busca también la participación activa del público asistente.

‘‘Logo do éxito do ano pasado, dende a Concellería de Cultura queremos poñer en valor unha vez máis a poesía e dar visibilidade aos e ás poetas, nun acto participativo ao que todo o mundo está convidado, en palabras de la concejala de Cultura, Patricia Lojo.



Sorteo de As sete Rosalías

Más actividad cultural. La edil y la técnica municipal de Cultura hicieron el sorteo del juego de As setes Rosalías, puesto en marcha por el Día de Rosalía de Castro. Esta semana se hizo entrega de un total de 50 botellas serigrafiadas en los CEP Salustiano Rey Eiras y Pilar Maestú Sierra.

Sorteo de As sete Rosalias en el CEP Pilar Maestú Sierra