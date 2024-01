Los pobrenses depositan más de 5.200 kilos de aceites domésticos usados en contenedores habilitados en 2023

El Ayunramiento pobrense acaba de hacer público el balance del resultado de la gestión de residuos de aceites aceite doméstico durante el año pasado, en el que se depositaron un total de 5.203,5 kilos, una cifra que supone un ligero incremento con respecto al 2022, cuando se alcanzaron los 4.995 kilos. El concejal de Medio Ambiente, Xosé Lois Piñeiro, apuntó que el reciclaje de este producto graso evitó la contaminación de 5.723,3 litros de agua, "por non se desbotar polos sumidoiros", precisó. A mayores detalló que, debido a que su destino final es el aprovechamiento para la producción de biocarburante, se generó un ahorro de 15,6 toneladas de emisiones de dióxido de carbono (CO²). Fuentes municipales indicaron que A Pobra cuenta con dieciséis de los característicos contenedores naranjas repartidos por diferentes puntos de la vía pública en la localidad, uno más que en el anterior ejercicio tras la colocación de uno nuevo en San Isidro, y otro situado en la plaza de abastos. Agregaron que el depósito de esos aceites domésticos en esos contenedores deberá realizarse dentro de recipientes de plástico para evitar que se produzcan vertidos.

Desde la Administración local se informó que a la cabeza de la lista del depósito de aceite doméstico usado se encuentra el contenedor situado en el aparcamiento del relleno portuario, con 765 kilos, seguido del de la zona verde de la Rúa Barrantes, en la urbanización O Lagar, con 610, del de la Rúa do Curraliño, en la esquina de la casa da cultura Raquel Fernández Soler, con 585. A algo de distancia figura el instalado en el lugar de Caíños, frente ó bar Campiño, con 410; el del lugar de A Covecha, frente a las pistas de tenis, con 340; el del Virxe do Monte, junto la capilla, con 310; el del lugar de A Costa, frente a la panadería O Forno do Maño, con 305; el de la zona verde de la Rúa Lamas e Andrés, con 250; el de la Rúa Venecia, junto a la pista deportiva, con 240; el del acceso al Paseo do Areal por la Rúa de Venecia, con 225; el del parque de O Castelo, frente al bar O Facho, con 225; el de la explanada de A Pedreira, en el Camiño Ancho, con 190; el de la Rúa da Angustia, junto a Muebles Lijó, con 185; el de A Ribeiriña, junto a la marquesina del autobús, con 170; el de la carretera de Lesón, junto a los contenedores amarillo y azul, con 165; el de San Isidro, con 150, y el del mercado municipal con 78,5 kilos.