La Policía constata que el vertido del matadero de Ribeira que era contaminante y no fue puntual

Un informe de la Policía Local de Ribeira concluye que el vertido de agua ensangrentada procedente de una tubería del matadero comarcal ubicado en el polígono industrial de Xarás, y que se detectó el pasado 7 de septiembre, era de naturaleza contaminante y que no se trató de un hecho puntual o accidental, sino que era algo con mayor continuidad. En este sentido, señala que en el entorno había varios regueros que bajaban por el monte, registrándose una importante acumulación del vertido en charcas, que desprendía un fuerte olor, y que ese vertido se realizaba a través de una tubería rudimentaria colocada ex proceso para su evacuación fuera de la instalación dedicada al sacrificio de animales para llevar a cabo su posterior comercialización.



Ese informe policial fue elaborado el mismo día en que se produjo al acudir hasta el lugar una patrulla de agentes municipales tras recibir varios avisos de particulares que paseaban por la zona y advirtieron la existencia de la referida tubería por la que brotaba agua con sangre. De este modo, ese informe contradice lo apuntado en su día por el Ayuntamiento, que indicó que su departamento de Medio Ambiente le requirió información al respecto a la empresa adjudicataria de ese servicio y que desde esta última le respondieron que esos hechos no consistieron en un vertido de aguas residuales, sino que fue “unha evacuación de augas pluviais”, según fuentes municipales. De todas maneras, ante la coloración ensangrentada de ese vertido, el Concello ribeirense indicó que le iba a mandar una solicitud de aclaración adicional.



El Concello abrió en su momento un expediente informativo sobre lo ocurrido, y el alcalde agregó que, pese a que coincide con la realización de unas obras en la depuradora, desconocía la procedencia de esa agua, “pero no es de una manguera, pues es mucha cantidad y va diluida con algo de sangre”. Añadió que el Seprona también hizo un informe, para lo que solicitó el que elaboró la Policía Local, y ahora se está pendiente de tomar una decisión.



Fuentes próximas a la empresa indicaron que ese vertido se produjo un día que llovía mucho y que se colapsó la evacuación de las aguas residuales hacia la depuradora, por lo que fueron bombeada hacia su exterior. El portavoz del PSOE, José Manuel Vilas, manifestó que el edil Emilio Pérez le había indicado que no le debió de funcionar muy bien la instalación y que tuvo problemas con el desagüe, y el nacionalista, Luis Pérez afirmó que les habían informado de que fue producto del lavado de una explanada.