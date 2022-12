La Policía Local de Boiro no tendrá servicio en Fin de Año ni Año Nuevo, como ya sucedió en Nochebuena y Navidad

La delicada situación por la que atraviesa la plantilla de la Policía Local de Boiro, con un único agente de servicio en activo, y que desde el pasado fin de semana ya no cuenta ni tan siquiera con el apoyo de auxiliares, teniendo en cuenta que el último de esos trabajadores temporales remató su contrato, provocará que este próximo fin de semana no haya servicio, coincidiendo con las celebraciones de Fin de Año y de Año Nuevo. Se trata de una situación que se viene registrando desde hace varias semanas y que, no parece tener solución, y que ya provocó que en las jornadas de Nochebuena y de Navidad tampoco hubiera ninguna patrulla de servicio, estando cerradas a cal y canto sus oficinas y con un cartel en el que se indica que se llame al 112 o a la Guardia Civil. El único agente de la plantilla de la Policía Local boirense que sigue en activo trabaja de lunes a viernes en horario de 6.00 a 15.00 horas, pero desde que acabaron su contrato los auxiliares no hay patrullas de dicho cuerpo de seguridad por las mañanas en las calles, debido a que las tareas que mayormente tiene que realizar son de carácter administrativo, y no va a acudir él solo a atender los servicios de emergencias que se registren.