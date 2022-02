Un policía local de A Pobra logra frustrar un robo a plena luz del día en una vivienda de la Rúa Gavoteira

Un agente municipal de A Pobra logró frustrar un robo que dos individuos estaban perpetrando a plena luz del día en una vivienda situada en el número 56 de la Rúa Gavoteira. Fue un vecino el que pasadas las once de esta mañana llamó por teléfono a la Policía Local para informarla que estaba siendo testigo de un robo y que veía como dos individuos estaban entrando y saliendo con objetos y cajas de ese inmueble. Un policía acudió de inmediato al lugar y localizó en el exterior de la casa a uno de los supuestos ladrones, al que retuvo el identificó, respondiendo a las iniciales J.A.S.M., de 42 años y vecino de la localidad pobrense, además de la aprehensión de los objetos sustraídos. Debido a que estaba solo y teniendo en cuenta que se creía que aún estaba dentro de la casa el otro presunto autor del hecho delictivo, al que su cómplice identificó por el alias, "Cali", y cuya filiación responde a las iniciales J.A.D.C., el policía local solicitó a continuación el apoyo de la Guardia Civil de Boiro. Al llegar la patrulla de la Benemérita se pudo comprobar que el otro supuesto caco ya no estaba en el lugar. Vecinos de los edificios colindantes indicaron que ese individio había huido, saltando por la muralla posterior del domicilio al ser interceptado el otro presunto ladrón. Una inspección ocular por parte del agente municipal y de los efectivos del instituto armado no permitió detectar que hubiera algo forzado, por lo que no se arrestó a ninguno de los dos sospechosos identificados hasta que los dueños de la casa, presenten la denuncia por robo con fuerza o por el método del escalo. Los objetos robados quedaron en depósito en las dependencias de la Policía Local de A Pobra a la espera de que sus legítimos propietarios acudan a reconocerlos como suyos y poder recuperarlos.