La Policía Local de Ribeira empieza hoy una campaña especial de calmado del tráfico

La Policía Local de Ribeira comienza hoy una campaña especial de calmado de tráfico con el objetivo de mejorar la seguridad viaria en áreas próximas a centros escolares y en zonas en las que se detectaron reiterados excesos de velocidad.

Esta campaña implica la realización de controles de velocidad en áreas de especial protección en las que se observó un mayor riesgo - como pueden ser los centros educativos - y en otros puntos de la ciudad en los que se presenta un alto índice de infracciones.

El objetivo de esta iniciativa es triple: salvar vidas, evitar atropellos y reducir el riesgo de accidentes para proteger tanto a los peatones como a los conductores.



El alcalde de Ribeira, Luís Pérez, señaló que esta campaña se pone en marcha después de que las Anpas, la comunidad escolar y los vecinos de diferentes parroquias solicitasen calmar el tráfico. “Focalizaremos a campaña nas zonas do municipio onde existen excesos de velocidade continuos no tempo e nas zonas de colexios e institutos para reforzar a seguridade da rapazada no seu traxecto cara as escolas”, señaló Pérez.



Desde el Concello de Ribeira hacen un llamamiento a la colaboración ciudadana recordando la importancia de respetar las normas de circulación. Así, señala que la seguridad vial es una responsabilidad colectiva y que con esta campaña lo que se busca es generar una mayor concienciación para evitar comportamientos peligrosos..