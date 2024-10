La Policía Local de Ribeira pone en marcha una campaña de control de patinetes eléctricos

La Policía Local de Ribeira pone en marcha desde este domingo una nueva campaña de control y vigilancia de los vehículos de movilidad personal. Así, los agentes intensificarán su presencia y los controles con el objetivo de erradicar la presencia de los patinetes eléctricos de las aceras, calles peatonales o de preferencia única con preferencia peatonal.



Desde la Policía señalan que, si bien no se necesita carné ni se establece una edad mínima para su conducción, en caso de infracción serán los padres o tutores legales de los menores de 18 años quienes responden por ellos. En este sentido, recuerdan que conducir este tipo de vehículos con auriculares puede acarrear una sanción de 200 euros y circular más de una persona en los patinetes una multa de 100 euros. También está prohibido conducir usando el teléfono móvil, bajo sanción de 200 euros, y los conductores tienen la obligación de someterse a las pruebas de alcohol y drogas a requerimiento de los agentes. Asimismo, no podrán superar los 25 kilómetros por hora y siempre por el vial, no invadiendo las zonas reservadas para los peatones.



Atropello en la Rúa de Galicia

Esta campaña surge después de que esta misma semana una mujer fuese trasladada al Hospital do Barbanza tras ser atropellada por un patinete eléctrico en el tramo peatonal de la Rúa de Galicia, en una zona en la que está prohibido el uso de estos vehículos de movilidad personal.



Así, con esta campaña se busca mejorar la seguridad viaria y garantizar la convivencia del tráfico rodado, los vehículos de movilidad personal y las bicicletas con los peatones. Cabe señalar que solo A Pobra cuenta con una ordenanza específica para patienetes eléctricos en la comarca, que en los últimos años han ganado presencia en las calles.