La Policía Local de Ribeira recibió decenas de avisos de vecinos por el elevado volumen de música a todas horas del día y noche

La Policía Local de Ribeira recibió desde la medianoche del viernes al sábado hasta bien entrada la madrugada de este lunes y por parte de vecinos de la Praza de Vigo y su entorno decenas de avisos, ya fuesen por llamadas telefónicas o bien por requerimientos directos mientras patrullaban por las calles. El motivo de las quejas, que los afectados cifran en “infinidade”, fue el elevado volumen de la música de algunos locales hosteleros, que describieron como “descomunales” y “atronadores”, y les solicitaron a los agentes su ayuda para que intervinieran pues sostienen que “pasouse de madre desde o primeiro día da Festa da Dorna”, y apuntaron que los policías intervinieron “unhas veces con más sorte e outras con menos”. A este respecto, desde la Policía Local indicaron que sus agentes realizaron varios requerimientos a los responsable de esos locales para que moderasen el volumen de la música, e incluso se incautó algún altavoz en la zona de Bandourrío que tenía la música a un volumen elevado y nadie se hizo responsable del mismo.

Los afectados señalan que en esa zona residen numerosas familias, que tienen que madrugar para trabajar al día siguiente y que necesitan descansar, y que el hecho de que se les haya dado permiso para poner barras en la calle y música “non é unha carta branca para ternos a xente amargada e mortificada nestes días. Non pensarán que é unha patente de corso... Esto é unha tolería nunca vista”, señalan algunos de los residentes en ese entorno. Otro de los vecinos del lugar manifestó que solo piden que “nos deixen en paz nas nosas casas, somos xente pacífica que quere facer a súa vida e non nos están deixando. As nosas casas vibran e abanéanse, os animais asústanse. Estos nunca chegara a estes estremos e aínda quedan tres días”.



Incluso, esos vecinos hicieron referencia a la reacción de un vecino al lanzar petardos a la calle en torno a las tres de la madrugada del sábado como modo de protesta peculiar, pero también "temeraria", al estar “desquiciado” con esa situación, y que provocó lesiones en un oído a una persona, en un pie a otra y quemaduras en las manos a un tercero, y por lo que la Policía abrió una investigación y parece que ya se ha identificado al presunto responsable. Ese episodio se repitió horas después, en la tarde de ese mismo día, y que provocó que se colocase una cinta para que la gente no pasase por allí para evitar riesgos, pero duró muy poco tiempo, pues alguien decidió romperla. Desde la Policía Local se indicó que con esa actitud lo que se hace es que quien pase por esa zona deberá responder de lo que le pase, pues si se instaló fue para protegerlos ante una situación que se consideró de riesgo.

Por otro lado, desde la Policía Local de Ribeira trasladan a los gerentes de los locales que las autorizaciones para poner barras, así como equipos de sonido y altavoces en el exterior de los mismos "non son un cheque en branco" y que la música debe abarcar un "rango tolerable", en el que el derecho al ocio de los ciudadanos "non enerve o dereito ao descanso dos residentes, pois entre ambos dereitos, o segundo é o primeiro". "Para que esta e tódalas festas se desenvolvan con civismo, cada quen debe aportar o seu gran de area. Así, nesta ocasión apelamos á responsabilidade do sector hostaleiro, xa que o volumen tolerable para o descanso entra dentro do sentido común de todos nós, polo que non é preciso agardar ao reproche da Administración ou aos seus axentes para traballar de xeito responsable", concluyeron desde la Policía Local de Ribeira.

Tal y como ya se dijo anteriormente, desde la Policía Local señalan a través de sus redes sociales que en lo que ha tranccurrido de celebración "foron moitas as queixas recibidas e intervencións realizadas por este motivo", y que contra los permisos concedidos todos los cuerpos de seguridad del municipio pueden llevar a cabo medidas de adopción directa establecidas en el artículo 29 de la Lei 10/2017, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, que van desde "o requerimento para o cese da actividade molesta, o desaloxo dos locais e as súas terrazas, o peche dos establecementos ou o decomiso preventivo dos aparatos reprodutores de son".