Pontón se compromete a que la proyectada residencia de As Saíñas en Ribeira sea de titularidad y de gestión públicas

La candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, se comprometió en el mitin que dio a última hora de la tarde de ayer en la carpa multiusos de Ribeira a que la residencia para mayores que está proyectada para el lugar de As Saíñas, donde se ubicaba la antigua discoteca Hesta Kurba, cuyo edificio fue demolido hace meses, “sexa 100% pública e de xestión pública, pois non imos permitir que se faga negocio coa vellez”, garantizó la líder nacionalista. De todas maneras, manifestó que "queremos un modelo de coidados no que a residencia sexa a última opción, pero en todo caso, a residencia deber ser pública, e fronte ao modelo privatizado do PP, o BNG aposta polo público”. La líder nacionalista indicó que el nuevo modelo de ciudados que propone dará prioridad a la atención en el hogar, "para que os maiores desfruten desa etapa da súa vida nas súas propias casas". Entre las medidas concretas a las que hizo referencia, destacó que se duplicará el personal para reducir las listas de espera en dependencia o el refuerzo con 84 millones de euros el Servicio de Axuda no Fogar (SAF).

Pontón recordó que la capital barbanzana lleva 36 años sin tener un solo nuevo metro cuadrado de suelo industrial, “e iso é un freo ao desenvolvemento de Ribeira e de toda a comarca. Vou levantar este freo e poñer o acelerador na creación de solo empresarial para que non se perda ningunha oportunidade”. Ante esa situación qeu desribió, la candidata del BNG adelantó que, como presidenta de la Xunta, trabajará para dotar a la comarca del suelo industrial que precisa para facilitar la implantación de empresas y proyectos industriales que permitan crear riqueza y puestos de trabajo. Pontón se comprometió también en Ribeira a poner en marcha un plan de regeneración de las rías, incluyendo la limpeza y recogida de plásticos los 365 días del año, con el objetivo de recuperar "a produtividade perdida".

En este sentido, dijo que Galicia "é unha nación pesqueira e marisqueira e queremos que siga sendo así, e iso pasa pola limpeza integral das nosas rías, tanto por razóns ambientais como de xeración de riqueza e emprego”, proclamó la candidata en un mitin en e lque también participaron la número 2 de la lista por la provincia de A Coruña, Rosana Pérez, y el también candidato Carlos Callón, y el alcalde ribeirense, Luis Pérez Barral. La líder frentista abogó por la defensa del sector de la pesca y el marisqueo, "clave para a economía galega e que hoxe está en risco debido á perda de produtividade das rías, que nalgunhas especies pode chegar a ser do 80%, polo elevadísimo nivel de mortandade de ameixa, berberecho ou navalla", aseguró. En ese sentido, incidió en que "non podemos permitir que se poñan en risco centos de postos de traballo mentres o Partido Popular está cruzado de brazos”.

Ana Pontón incidió en su intervención en la capital barbanzana en que Galicia precisa un gobierno y una presidenta que aporte soluciones para dejar atrás "15 anos de nefasto legado que deixa o PP". En este sentido, apeló a una movilización masiva que permita poner en marcha "o mellor goberno de todos os tempos concentrando o voto de cambio no BNG" e incidió en que cada vez más gente "está xirando a mirada cara ao Bloque, farta das vellas receitas fracasadas dos de sempre. Se queremos resultados diferentes, temos que apostar por algo diferente”, animó a los presentes. la líder frentista dijo que se presenta como la candidata de esa mayoría social que quiere cambio y un futuro mejor y a la que se dirigió para decirle que no importa la papeleta cogió en otras elecciones, “pois son a candidata de todas as persoas que queren cambio e que saben que a maneira de conseguilo é apostando polo BNG”, subrayó.

A todas esas personas les prometió la recuperación de la Sanidad Pública para que la salud no dependa de la tarjeta bancaria; que coloque la energía al servicio de las familias y de las empresas; que ponga en marcha todo el potencial del país para que los jóvenes no tengan que haccer las maletas. Ana Pontó recalcó que ella liderará un gobierno capaz de pensar Galicia en grande y sin límites centralistas ya que, según concluyó, “a min só me van dar ordes os galegos porque sei moi ben quen son, para que estou aquí e a quen me debo”. Por último, Pontón declaró que “o goberno que aspiro a presidir vai cumprir con Ribeira e coa comarca do Barbanza”.