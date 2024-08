La Porta do Sol de Ribeira albergará el próximo jueves el espectáculo de cultura urbana “Ópera Break’s”

El jueves de la próxima semana, día 5 de septiembre, la Praza Porta do Sol de Ribeira dará cabida a partir de las nueve de la noche al espectáculo de cultura urbana "Ópera Break's" de Vella Escola, que ofrecerá una combinación de breakdance, beatbox, DJ y ópera en la calle, y que forma parte del programa FalaRedes de la Rede de Dinamización Lingüística. Según indicaron en la presentación la concejala de Educación, Cruz Rivadulla, y la responsable municipal de Normalización Lingüística, Alicia Padín, esta función "brota da conexión da soprano Esperanza Mara e os artistas urbanos do colectivo Vella Escola", y precisaron que está "ligada a un estereotipo elitista, inaccesible, reservado para uns poucos e, sobre todo, ligada aos espazos pechados, fundamentalmente aos teatros".

Igualmente, Rivadulla y Padín subrayaron que la cultura urbana "é aquela dirixida á mocidade, libre de normas, transgresora e que se cultiva a pé de rúa, moitas veces ligada á loita social". Este espectáculo, que fue calificado por ambas de "singular" se dirige a un público joven, pero también familiar "que gozará dun show onde a expresión musical e corporal romperá as barreiras do clásico e do urbano, fusionando estilos e dando orixe a un espectáculo multidisciplinar e impredicible onde todo o inimaxinable pode chegar a suceder".



Alicia Padín indicó que Vella Escola "xera este novo espectáculo de cultura urbana con especialistas en breakdance que comparten espazo coa voz dunha soprano, o beatbox e a sesión DJ", mientras que de la soprano Esperanza Mara, instrumentista y directora artística de Emanarte, destacó que es "artista multidisciplinar que pon agora a súa voz ao servizo da cultura urbana, e incorpora pezas clásicas coma as coñecidas arias 'Casta Diva' da Norma de Bellini, a 'Habanera' da Carmen de Bizet ou a balada 'Negra Sombra' de Juan Montes ao espectáculo máis contemporáneo".

Por último, hizo referencias a DJ Mil, del que indicño que, aparte de su trayectoria en solitario, "foi DJ de grupos e artistas galegos coma García Mc, Woyza e Comando Katana, entre outros. Crea unha sesión que envolve este novo espazo artístico", y de Tai, artista especializado en beatbox y competidor en esta disciplina en el ámbito nacional, destacó que "dirixe a plataforma de beatbox máis grande de Galicia chamada GaliBeats. Tai enche de beatbox o espectáculo Ópera Break’s".