La portavoz del BNG rechaza la posibilidad de convertir la ría de Arousa en un punto de dragados

La portavoz de Pesca del BNG en el Parlamento, Rosana Pérez, requirió al gobierno del PP el rechazo ante la posibilidad de que la ría de Arousa sea un punto de depósito de materiales de dragados.



“Non poden botar outra lousa máis enriba da ría de Arousa”, aseguró la diputada, advirtiendo que este depósito de lodos constituye una amenaza más, junto con Altri y Mina de Touro, para una ría que “hai xa tempo dixo basta e que o que necesita son medidas para a súa recuperación e non actuacións que a sigan convertendo no gran vertedoiro do País”.



Pérez defendió una proposición no de ley señalando la propuesta del Centro de Estudos e Experimentación de Obras Públicas (Cedex), para mantener el depósito E8, a 2 millas de Sálvora y a 3,7 de Ons, como alternativa prioritaria para estos puntos de vertidos de la ría de Arousa.



Precisamente, el BNG pide que especifiquen cuál es la situación de este punto E8, para saber “se este depósito está a causar algún impacto xa na ría de Arousa, tanto ambiental como os recursos pesqueiros”, concluye Pérez.