El PP de Boiro se marcha del pleno en apoyo al empresario al que el Gobierno local acusó diciendo "prendeulle lume ao local"

Los concejales del grupo municipal del PP de Boiro decidieron ausentarse del pleno de la corporación local poco después de haberse iniciado. Lo hicieron después de que su portavoz, Fernando García Diéguez, dio lectura a un escrito de su partido en el que, inicialmente, se dirigió al alcalde, José Ramón Romero, recordando que en el pleno del pasado mes de marzo "por parte del Gobierno que usted preside, señor Martiño, se acusó gravemente a un empresario de haber cometido un acto de extrema gravedad: "Prendeulle lume ao local". García Diéguez indicó que esas fueron las palabras que vertió el portavoz del Gobierno municipal en contra de este empresario -David Rodríguez-, que hacía más de un año había perdido su negocio -el restaurante Estrella de Mar- pasto de las llamas.

El líder de los populares boirenses añadió que no es la primera vez que por parte del Ejecutivo local boirense "se intenta destruir social y económicamente a algún vecino que no comulga con sus decisiones o se posiciona en contra de las mismas". En este sentido, Fernando García Diéguez recordó lo sucedido con el grupo de mujeres maltratadas y la técnica de asuntos sociales que lo coordinaba, con el jefe de la Policía Local y con agentes municipales "que han sufrido o sufren ese acoso institucional". A mayores, desde las filas populares indicaron que esta misma tarde tuvieron conocimiento de que el referido empresario solicitó una rectificación pública de las citadas acusaciones, pero que esa rectificación no se ha producido. "Por ello y ante los continuos abusos que este Gobierno social-comunista ha venido realizando a lo largo de estos cinco años, los concejales del PP de Boiro hemos decidido ausentarnos de este pleno".

García Diéguez concluyó diciendo que "gobernar para todos no significa tener derecho a destruir a quien piensa distinto. La libertad y el respeto a los vecinos no son palabras de un discurso, son formas de entender y hacer en la vida". La reacción del alcalde boirense fue decir "muy bien, pues nada" y seguidamente se dirigió al portavoz del equipo de gobierno, Luis Ruiz, diciéndole "ten a palabra", y este último empezó a explicar los puntos 1 y 2 del orden del día, sobre un crédito extraordinario y un reconocimiento extrajudicial de crédito, como si hasta ese momento no hubiera pasado nada.