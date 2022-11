El PP de Boiro le reprocha al alcalde que sea el primero en lograr que la licitación de una obra quede desierta

El portavoz del PP de Boiro, Fernando García Diéguez, le reprochó una vez más al alcalde, José Ramón Romero, “a súa incompetencia e irresponsabilidade” en su gestión, “como o reflexa o dato da conta xeral do 2021 que presenta unha porcentaxe do 36% na execución das obras orzamentadas. Aunque ya dejó caer el asunto en el pleno del jueves, el líder de los populares afirmó que el regidor local tiene la “deshonra” de ser el primero en lograr que la licitación de una obra quede desierta. Se refirió a la reforma y ampliación del hangar del club de piragüismo, en Las Colonias. García Diéguez indicó que “despois de darse un baño de populismo habitual nel, xunto coa edila de Deportes, anunciando a bombo e prato a remodelación dese hangar, a obra sufre un novo retraso”, señaló.





Dicho concejal del PP de Boiro dijo que ello supone una “mala noticia” para los deportistas de la localidad, y más concretamente para los piragüistas. Detalló que el pasado 26 de octubre remató el plazo de presentación de ofertas para adjudicar esa obra, pero no se presentó ninguna, “algo que nunca sucedera na historia do Concello de Boiro”, y agregó que la junta de gobierno local del 2 de noviembre acordó declararla desierta. García Diéguez agregó que, tras conocer esa situación, trató de recabar información sobre los motivos para que la licitación rematase sin ofertas. “Ese proxecto tiña infravaloradas moitas partidas, que facían que a súa execución fose imposible, e a presentación de ofertas por parte dalgunha empresa suporía asumir a obra en perdas”, detalló el edil popular. “A incompetencia e a falta de rigor do alcalde na xestión dos asuntos municipais quedan reflexadas nesta licitación, mentres xoga coa ilusión dos nosos deportistas, sendo incapaz de facer un proxecto para que posibles licitadores presenten una oferta para executala”, concluyó.