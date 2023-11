El PP cifra en un 10% el aumento de viajeros en autobuses de la Xunta en O Barbanza hasta rondar los 530.000

El portavoz de Infraestruturas del Grupo Popular, José Manuel Balseiro, destacó en la jornada de hoy en el Parlamento de Galicia que “a eficacia e atractivo” para la ciudadanía de O Barbanza del transporte público de la Xunta se refleja en el incremento del 10% en el número de pasajeros en los nueve primeros meses transcurridos del presente año. “As necesidades de mellora non deben ser tan importantes como a situación catastrofista que queren facer ver desde o BNG porque a concesionaria do servizo leva dous meses esperando polas propostas que o alcalde de Ribeira se comprometeu a enviarlles na reunión que celebraron en setembro”, apuntó. “Lonxe da situación catastrófica que queren facer ver desde o BNG, nos primeiros nove meses do presente ano o número de viaxeiros con orixe ou destino nos catro concellos que conforman a comarca do Barbanza incrementou nun 10 por cento con respecto ao mesmo período de 2022, contabilizándose arredor de 530.000 viaxes en cada un dos sentidos”, dijo Balseiro.

El parlamentario del PP manifestó que “se cada vez hai máis viaxeiros é porque valoran o servizo público que presta a Xunta, porque valoran a súa oferta e porque están razoablemente cómodos e satisfeitos con este servizo de transporte”. Al respecto de las frecuencias con que los autobuses acceden al Hospital do Barbanza, José Manuel Balseiro recordó que en este complejo sanitario tienen parada 67 servicios al día, de lunes a viernes, mientras que los sábados son 34 y los domingos son 30, a lo que añadió el hecho de que algunos de esos servicios conectan no sólo con Ribeira, sino también con otros municipios de la comarca. Para rematar, el portavoz popular subrayó que, “grazas ao convenio asinado polo Goberno galego co anterior alcalde de Ribeira do PPdeG, o prezo do billete pagado coa tarxeta da Xunta é de 0,45 euros, tendo en conta que para os menores de 21 anos é gratuíto e tamén o será, a partir do 1 de xaneiro, para os maiores de 65 anos”.