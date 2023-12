El PP cuestiona la subida de tasas de exhumaciones y enterramientos aprobada por el Gobierno boirense

El grupo municipal del PP boirense manifestó que en el último pleno de la corporación local se asistió a “unha mostra máis da falta de responsabilidade económica do equipo de goberno”. Su portavoz, Fernando García, se refirió al incremento de las tasas de enterramientos y exhumaciones “en máis dun 137% da primeira e dun 200% na segunda, coa escusa dun servizo ‘deficiente’ que non fai máis que ocultar a realidade da situación económica do Concello, que é de extrema gravidade, como xa advertiu Intervención nos informes que acompañaron o orzamento”.

El edil popular indicó que en la pasada campaña electoral el entonces candidato del PSOE a la reelección como alcalde, José Ramón Romero, “fartouse de asegurar que non subiría as taxas e impostos, pero faltoulle tempo e en menos de seis meses desde a súa toma de posesión xa fixo a primeira suba. Pero como ven sabemos tódolos boirenses, os socialistas non minten, só cambian de opinión”. Y recordó que el edil de Facenda ya anunció que esa no sería la última subida ”co que, non quedándose a gusto con meterlle a man no peto aos nosos defuntos, xa pensa como facelo ao resto dos veciños, tendo intención de revisar todas as tasas e impostos municipais, sen que presente un plan de contención do gasto e no despilfarro e de buscar solucións equitativas”, dijo García Diéguez.

"A oposición recoñece a importancia de cubrir os gastos", dice el líder de los populares locales, quien añad que "a única maneira que se lle ocurre ao equipo de goberno para facer fronte a ese despilfarro é meterlle a man no peto os veciños, faltando unha vez mais o goberno socialista a súa palabra. A falta de consideración para con seus veciños e decepcionante pois, unha vez mais, somos os que cargamos cunha alza de impostos polo despilfarro dun goberno socialista e pon o peso das súas decisións económicas sobre os ombreiros dos veciños", incidió Fernando García. "Este incremento das taxas é un claro exemplo de xestión irresponsable que ignora as necesidades reais dos veciños", dice el portavoz municipal del PP, que ise erig en representante de lso afectados por esas medidas "e para defender unha administración máis sensata e xusta, na que os cartos de todos se xestionen con responsabilidade e non coa ledicia que os despilfarra o goberno de José Ramón Romero que, cando as arcas están baldeiras esixe un esforzó económico aos veciños sen ter en conta o que xa están a sufrir as familias polas cargas fiscais e a inflación nos prezos da cesta da compra".

Bajo el punto de vista de García Diéguez, el Ejecutivo boirense "non tivo reparos en converterse no Goberno mais caro da historia de Boiro e o señor alcalde ser o que máis cobra de todo O Barbanza e que no momento en que ve que os cartos non chegan non pensou noutra cousa que subir as tasas e os impostos aos veciños, cambiando de opinión, pois na campaña electoral prometeu non facelo". El concejal del PP manifestó que tanto él como sus compañeros del grupo municipal del PP "estamos aquí para cuestionar estas decisións e esixir unha verdadeira responsabilidade ao goberno socialista. A solución ao desmadre económico deste Goberno non está na suba de impostos e tasas, senón que pasa por xestionar o gasto con responsabilidade e eficiencia, sen despilfarros inútiles que ao final sempre acaban levando aos gobernos irresponsables a meterlle a man no peto os veciños", insistió el portavoz de los populares.