El PP da a conocer en Palmeira los grandes proyectos que tiene para la parroquia si revalida la Alcaldía

El PP de Ribeira ofreció un mitin a los vecinos de Palmeira en el bar Baluarte, en la fachada portuaria, donde se está rematando la remodelación de su primera fase conforme al proyecto de la Fundación RIA, y que contó con las intervenciones del candidato a revalidar la Alcaldía, Manuel Ruiz, y dos de los miembros que le acompañan en su lista, como son Emilio Pérez y Ana Outeiral, además de Maricarmen Vizcaya, histórica concejala que quiso comparecer tras forma parte de la lista como suplente. Entre las principales propuestas de los populares "para a mellora da parroquia" son un centro social y alcanzar un acuerdo con la Sociedad Hijos de Palmeira para crear en su antiguo campo de fútbol un gran área recreativa y deportiva, con zonas verdes, parques infantiles y aparcamientos, que fue rechazada en dos ocasiones por la oposición.

Además, Ruiz Rivas recordó que esta semana la Xunta de Galicia aprobó licitar por 2,8 millones de euros el proyecto de humanización de la travesía de la carretera AC-305 a su paso por Palmeira y que Portos de Galicia cuenta con el proyecto para la segunda fase da remodelación del puerto de la parroquia. Otro proyecto ideado y que busca mejorar la movilidad en colaboración con la Xunta es la apertura de un carril bici por la AC-305 desde Palmeira hasta Coroso, lugar que albergará la nueva residencia de mayores, a la altura de As Saíñas, y donde el PP pretende crear una zona verde de 50.000 metros cuadrados si revalida la Alcaldía.

Otras medidas incluidas en el programa electoral del partido de la gaviota de Ribeira consisten en mejoras de asfaltado desde Agriña a Río Azor, ampliación del parque de Arrochela, aceras desde Coroso al edificio de Fenosa, paseo desde Insuela a A Cambra, asfaltado en Brañal, ampliación de en el entorno del colegio, paseo en Esteirón y asfaltado del camino de O Rueiro y Rúa do Forno. "Cómpre lembrar, ademais, que están aprobados e con consignación orzamentaria a renovación de servizos e pavimentación na Rúa da Cambra, o parque infantil e accesibilidade na Horta do Cura, a recuperación e posta en valor da senda dos muiños do río Saíñas, a renovación do abastecemento na Rúa Barreiro e o saneamento e abastecemento no Lixó, ademais da creación do novo polígono industrial en Fontenla-Pedras Vermellas", dijo el candidato.